“En vez de andar gritando, vamos a organizarnos”, fue el reto que hizo la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, a la militancia de Morena, del Partido Verde y el Partido del Trabajo para salir a votar el 2 de junio masivamente.

En Zumpango, Estado de México, Sheinbaum también hizo este llamado debido a las protestas de simpatizantes en contra de candidatos a puestos de elección popular.

“A ver si me aceptan el reto, también para aquellos que andan por ahí, en vez de andar gritando vamos a organizarnos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Cada uno de los que estamos aquí, les propongo que hagamos una lista de 10 de nuestros primos, hermanos, nuestros vecinos y que el 2 de junio vayamos a votar todos juntos. ¿Les parece bien?”, fue el reto que hizo la candidata presidencial de Morena.

En ese sentido, Sheinbaum reiteró que no la vencen ni las mentiras y ni las calumnias porque tiene claros sus principios.

“El 2 de junio decide el pueblo de México, y les voy a decir algo porque lo he palpado por todo el país: vamos a trazar este 2 de junio (...) Vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que este 2 de junio vamos a ganar y en mí siempre tendrán una mujer comprometida con el Estado de México, con Zumpango, con nuestra patria y con el pueblo de México”, profundizó la aspirante de Morena.

Agregó: “A nosotros no nos vencen ni las mentiras, ni las calumnias, porque tenemos muy claros nuestros principios que son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo planteó diversas propuestas para los mexiquenses como atender el tema del agua y movilidad.

"Hay diversos proyectos, pero tienen que ser proyectos metropolitanos y que ayuden a todos los municipios del Estado de México. Ahora hemos vivido una sequía muy prolongada y tenemos que estar siempre preparados para una sequía como ésta”, refirió.



CT