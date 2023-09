Los registros de aspirantes a gubernaturas por Morena en la CDMX, Jalisco, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Yucatán, Puebla, Veracruz y Tabasco iniciaron ayer.

En Jalisco, el regidor tapatío Carlos Lomelí anunció que se anotará hoy en un evento que se realizará en un hotel ubicado en la zona de la Minerva. Otro que se incluyó en la competencia jalisciense fue el diputado local José María “Chema” Martínez.

A esto se sumó Merilyn Gómez Pozos, quien fue diputada federal y responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y la funcionaria Flor Elizabeth Michel López.

Y también los diputados federales Favio Castellanos Polanco, Claudia Delgadillo, Luz Adriana Candelario y la senadora María Antonia Cárdenas.

Después de la aplicación de las encuestas, la dirigencia nacional dará a conocer el 30 de octubre el nombre de los elegidos.

Sedena plantea protección a Sheinbaum y a Gálvez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo un planteamiento de protección a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, rumbo a las elecciones de 2024.

En su conferencia mañanera de ayer 25 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador dijo que están a la espera de la respuesta de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México y la virtual candidata presidencial del Movimiento de Transformación.

“Estamos ya definiendo un plan de protección a posibles candidatos y candidatas. Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xóchitl Gálvez y a la señora Claudia Sheinbaum y quedaron en responder.

“Pero todos los que necesiten protección, tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz, como debe de ser”, dijo.

“Sin embargo, vale más prevenir, actuar de manera precavida por la temporada, siempre en la historia de México los momentos de más efervescencia, y divisiones y hasta violencia se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios, las renovaciones de Poderes, entonces sí hay que cuidar, sí hay que estar pendientes y no dar pie a que se enrarezca el ambiente y eso siempre tiene que ver con la llamada clase política y los grupos de intereses creados, siempre, ese no es el pueblo, siempre son las élites”, añadió.

Por su parte, Xóchitl Gálvez alista una reunión en los próximos días con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval, para definir el esquema de seguridad en su campaña.

El Universal

Ambas aspirantes recorrerán el país en campaña, cuando llegue el tiempo electoral. ESPECIAL

Claudia viene de cuna fifí: PAN

La nominación de Xóchitl Gálvez como responsable de construir el Frente Amplio por México envía un mensaje muy poderoso a los pueblos originarios, porque más allá de romper las barreras de género, por primera vez una persona de origen indígena llegará desde abajo a la Presidencia de República, con mucho esfuerzo y trabajo y por su propio mérito, afirmó el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Cortés Mendoza aseguró que, a diferencia de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez sí conoce la problemática de los pueblos indígenas porque proviene de ahí. Señaló que, paradójicamente, la virtual candidata presidencial de Morena viene de cuna fifí, lo que tanto critica el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Si no les preocupa, no la atacarían, no la difamarían, porque saben que con ella si le pegamos en su falso discurso”, dijo.

Abuchean a Xóchitl en el AICM

El equipo de la senadora Xóchitl Gálvez denunció la manipulación de un video que se hizo viral en redes sociales, en donde es abucheada por supuestos usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quienes vitorean a Claudia Sheinbaum.

En el video se observa a la virtual candidata presidencial opositora en la Terminal 2 del AICM, a punto de tomar un vuelo, cuando las personas que se encuentran en la sala de abordaje comienzan a abuchearla y a gritarle “¡Bruja!” y “Somos un chin... y seremos más”, además de corear “En salud, seguro es Claudia”.

El equipo de la senadora panista señaló que se trató de un grupo del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto y distribuyó otro video donde se observa a esas mismas personas gritando “Claudia, Claudia, Claudia”, pero a unos metros de ellas se encuentra otro grupo que corea “Xóchitl, Xóchitl, Xóchitl”.

Compiten por la Ciudad de México

En la Ciudad de México la primera en hacer público su registro fue la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien más tarde acudió a una reunión con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en las instalaciones del CEN del partido. Tiempo después, el ex jefe de la policía capitalina Omar García Harfuch anunció su registro para buscar la Jefatura del Gobierno de la capital del país.

El ex diputado del PT Gerardo Fernández Noroña anunció que desistirá de la candidatura, pero mostró su respaldo a Brugada Molina y a Hugo López-Gatell, quien también se registró para buscar la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación.

ESPECIAL

Ignacio Mier se apunta por Puebla

En Puebla, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, buscará la gubernatura.

El legislador afirmó que tiene el respaldo de más de 100 mil promotores que le dan más legitimidad que el resto de los aspirantes.

El ex presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, también se apuntó para competir por la gubernatura de Puebla.

“Trabajamos en equipo y en unidad con nuestra coordinadora nacional de la 4T, Dra. Claudia Sheinbaum. ¡Vamos por la consolidación del legado humanista de nuestro presidente López Obrador!”, afirmó Armenta Mier.

ESPECIAL

Veracruz, Tabasco y Morelos también

Desde Minatitlán, Veracruz, el diputado Sergio Gutiérrez Luna también levantó la mano para buscar la gubernatura del Estado.

“No nos confundamos. Es un encuentro de dos proyectos, de dos personas, donde están compitiendo dos personas y sólo una de ellas es veracruzana y esa soy yo, Sergio Gutiérrez Luna. Yo soy de aquí, yo aquí nací, yo soy de Veracruz”, apuntó.

El representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, anunció su registro para buscar la candidatura del gobierno de Tabasco, por lo que pedirá licencia como diputado federal el próximo 1 de octubre.

Por Morelos se registró la senadora Lucy Meza, quien expuso que está comprometida con las causas y confió en la apertura democrática del Consejo Estatal de Morena.

ESPECIAL

Sheffield contenderá por Guanajuato

El hasta ahora titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dio a conocer que dejará su cargo el próximo 4 de octubre para buscar la candidatura para el gobierno de Guanajuato.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheffield dijo que quiere dedicarse de tiempo completo "a buscar la consolidar la cuarta transformación en mi Estado de Guanajuato, y en su momento, contender con Morena por la gubernatura de mi terruño".

Explicó que estuvo al frente cuatro años y cinco meses como Procurador, lo que lo convirtió en el segundo funcionario que más tiempo se mantuvo al frente de la Profeco, después de Salvador Pliego Montes, quien estuvo 12 años y nueve meses. Añadió que el participar en las mañaneras le permitió escuchar sobre la historia de México.

ESPECIAL

Fox se lanza contra Sheinbaum

Por medio de redes sociales, el ex presidente Vicente Fox Quesada escribió una publicación nuevamente en contra de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de la red social Twitter, Vicente Fox retuiteó un post en donde resalta que Sheinbaum es “Judía y extranjera a la vez”, en días anteriores por la misma red social emitió una declaración similar por la cual terminó disculpándose.

En la primera publicación dio su apoyo a la candidata por el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, sin embargo, fue criticado por el contenido antisemita y xenófobo, puesto que escribió que “Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo es fifí francés, Noroña es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania”.

Tras su publicación, llegaron críticas de que el mensaje no ayudaba para nada a Xóchitl Gálvez, además de que se disculpó por “haber retwiteado un Twit que no es mío” y aseguró tener “un profundo respeto por la comunidad judía”. De nueva cuenta los comentarios en su retuit son negativos, en ellos se alcanza a leer burlas al respecto.

ESPECIAL

CT