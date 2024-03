La rapera y activista indígena Zara Monrroy denunció que por ser lesbiana el Gobierno Tradicional de la Nación Comca’ac Seri, de Sonora, le negó una candidatura para ocupar el cargo de regidora étnica en el Ayuntamiento de Hermosillo.

La activista y promotora cultural acusó al gobernador tradicional, Genaro Robles, y al presidente del Consejo de Ancianos, Enrique Robles Barnett, de decirle que su orientación sexual podría “quemar al pueblo”.

“Tenemos derecho a ser votadas y votar, así lo dice la ley y un pacto nacional que hicieron para las mujeres, el Instituto Electoral y el Gobierno, pero me dijeron que no puedo participar por ser gay, que iba quemar al pueblo, nuestro consejo me lo dijo, eso es machismo, es violencia de género y está mal”, expresó.

Las autoridades de la Nación Comca’ac designaron a Romelia Barnett como regidora étnica ante el Cabildo del Ayuntamiento de Hermosillo, pero además de Monrroy también aspiraba al cargo la joven Victoria Adilene Astorga.

Los indígenas y su lucha en las elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los partidos postular candidaturas para personas indígenas y LGBTI rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio.

Pero apenas esta semana invalidó 23 candidaturas por descubrir que los partidos no estaban postulando en realidad a integrantes de pueblos originarios de México, donde más de 23 millones de los 126 millones de habitantes se identifican como indígenas.

CT