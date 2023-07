Tras el ordenamiento emitido por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), la Presidencia de la República bajó de sus canales oficiales los videos y las versiones estenográficas de las conferencias de prensa mañaneras del 3, 4, 5, 7 y 11 de julio, en las que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo alusión y atacó a la senadora Xóchitl Gálvez, quien es aspirante a la candidatura presidencial del bloque opositor que integran el PRI, PAN, PRD y organismos de la sociedad civil.

Ayer, el Mandatario aseguró que pausará sus comentarios hacia Gálvez, quien ya lo ha denunciado por violencia de género y por los dichos emitidos en su contra desde Palacio Nacional.

Sin embargo, el tabasqueño consideró que las medidas cautelares impuestas por el INE violan sus derechos humanos.

“¿Cómo es que no voy a advertirle a la gente que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el Gobierno para saquear y mantener el abandono a la mayoría de los mexicanos? ¿Por qué no lo voy a decir? Eso es lo más profundo, pero vamos a esperarnos”, expresó.

Por otra parte, el sector empresarial manifestó su preocupación luego de que el titular del Ejecutivo federal hizo públicos datos de compañías e información personal de ciudadanos que deberían estar protegidos por la ley, lo que genera incertidumbre, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) mostró su inquietud luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera públicos datos de empresas e información personal de ciudadanos empresarios e inversionistas, generando incertidumbre en el sector privado, cuando deberían estar protegidos por ley.

“Genera incertidumbre en empresas e inversionistas la publicación indebida de información sobre contratos y datos personales por parte de una autoridad obligada a su resguardo”, expuso el organismo patronal en clara alusión a los contratos ligados a las empresas de Xóchitl Gálvez, que dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes pasado.

Añadió que “la violación a estas disposiciones legales afecta también a las empresas, pues mina la confianza en las inversiones, ya que revela que la autoridad puede, en cualquier momento, transgredir, de manera injustificada e ilegal, los derechos humanos pilares del Estado de derecho y, como consecuencia, la confianza en que las leyes de nuestro país serán respetadas a cabalidad”.

Recordó que “el derecho humano a la confidencialidad de los datos personales es un triunfo de la ciudadanía en todo el mundo, para evitar que se repitan historias del pasado en las que esta información fue usada para atacar a quienes se consideraban adversarios, al ponerlos en un estado de indefensión”.

Por lo que, en un comunicado, la Coparmex hizo un llamado a todas las autoridades de los tres órdenes de Gobierno a cumplir con la normatividad de protección de datos personales y transparencia.

La senadora Xóchitl Gálvez alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, por la filtración de los datos personales al revelar los contratos privados de sus empresas.

“Estoy denunciando al Presidente de la República, al secretario de Hacienda y al titular de la UIF por la filtración de datos personales. Conmigo lo que quieran, cuando quieran y como quieran, porque yo soy una mujer valiente que sabe que no tiene cola que le pisen. ¿Por qué se meten con mis clientes?, ¿por qué filtran los RFC de mis clientes?, eso es un delito y es una violación al Código Fiscal, mañana pueden tomar a cualquier empresario que está aquí, que les caiga gordo y hacer pública la información de cualquier empresa”, advirtió.

“Como no me encontraron dinero mal habido durante la administración pública, ahora se van contra mi vida empresarial, estoy sometida a una auditoría voluntaria en el SAT, es por ahí, entonces el Presidente claro que ha usado a la UIF, claro que ha usado el SAT para irse contra mí, pero se va a topar con pared”, remarcó.

El diputado federal Manuel Alejandro Robles Gómez acusó a la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, de encabezar una presunta “red financiera de ingeniería” que realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El legislador de Morena presentó el lunes pasado en las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia penal en contra de Gálvez Ruiz, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento al amparo del poder público.

Robles Gómez aseguró que el caso de la aspirante presidencial por la oposición no es de éxito emprendedor, sino de corrupción política. En la querella legal, el diputado señala que existen “serias discrepancias” entre las cantidades que declara Xóchitl Gálvez y los ingresos que en realidad obtuvo por los contratos gubernamentales que sus empresas han obtenido.

Refiere que en sus declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) jamás enuncia ser propietaria o accionista de las empresas que tanto presume. Respecto de High Tech Services, sólo la señala como experiencia laboral, declarando que tenía el puesto de directora general, pero “jamás informa que fuera dueña de esa persona moral”. En relación con Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), ni siquiera la menciona, “ante lo cual podríamos estar ante algo que va más allá de una simple falta administrativa”.

El diputado, conocido por haber declarado que la 4T va a “obradorizar” al Poder Judicial, afirmó que deben investigarse algunos contratos que se le adjudicaron a sus empresas, pues ella es una persona políticamente expuesta.

“Nosotros vemos elementos importantes de que se trata muy probablemente de una red financiera de ingeniería, para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

- ¿La está acusando de lavado de dinero?, se le preguntó.

- No, fíjate que yo doy hechos. Será la Fiscalía la que determine qué tipo se actualiza, qué tipo penal. Pero, a nosotros nos parece que no es un asunto de éxito emprendedor, sino me parece que es un tema de corrupción política.

El diputado Robles Gómez señaló que Xóchitl Gálvez pertenece a la “mafia azul” que encabeza Jorge Romero, y la acusó que desde que fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo inició su enriquecimiento inexplicable.

