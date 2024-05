Elecciones 2024: Así es como debes marcar correctamente la boleta electoral

A pocos días de las elecciones en México, este 2 de junio, es importante que conozcas las diferentes formas que se puede marcar la boleta electoral, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE) estas son las cinco formas de votar.

1. Voto para partido político: Solo debes marcar el recuadro de un partido político.

2. Voto por coalición: Puedes marcar dos o más recuadros de los partidos políticos que forman parte de la misma alianza, lo cuales tendrán el mismo nombre del candidato (a) pero diferente logo.

3. Voto para candidatura independiente: En Chiapas y Michoacán lo votantes podrán marcar donde esté el nombre de la candidatura independiente para diputaciones federales.

DiDi se suma a la jornada electoral y da cupones de descuento para ir a votar

4. Voto para candidatura no registrada: En las boletas hay un espacio libre en donde es posible escribir el nombre de personas que no son candidatos o candidatas con registro, en ese lugar se puede anotar el nombre con uno o dos apellidos.

5. Voto nulo: En el caso de que la boleta no tenga marcas o estén marcadas todas las casillas o diferentes nombres de candidatos o candidatas contendiendo por el mismo cargo o partidos que no forman parte de la misma coalición, el voto se anula porque no se logra identificar por quién votó el elector.

EE