Luego de acudir a votar en la alcaldía de Cuajimalpa, al sur de la Ciudad de México, Fernando González Sánchez, presidente nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP), dijo que su partido conservará el registro y un lugar en la historia del país.

"Redes Sociales Progresista es un movimiento fuerte creado en todo el país, no concebimos el no lograr el registro, hicimos un gran trabajo, tenemos candidatos en todas partes, estamos trabajando muy fuerte, trabajamos durísimo durante la campaña, yo creo que vamos a lograr el registro, incluso más que eso", subrayó.

"Vamos a lograr el registro y ganarnos un espacio en la historia del país, en la mesa de decisiones del país"

Además, resaltó que una vez logrado el registro comenzarán a implementar su agenda legislativa de acuerdo con su plataforma electoral para la construcción de un gran acuerdo de un pacto nacional para recuperar los negocios perdidos, el fortalecimiento del sistema de salud, el renacimiento del sistema educativo y el reordenamiento del presupuesto de los municipios y ciudades.

"No hay que olvidar que los municipios son la base de nuestra organización política, si el municipio se queda sin dinero, no importa que la federación tenga, si el municipio se queda sin dinero los ciudadanos sufren. Yo entiendo que frente a este programa de austeridad que implementó el gobierno sea una buena medida, siempre y cuando no sacrifique otros órdenes de gobierno, yo creo que al llegar a la nueva cámara revisemos esos aspectos para revivir las partidas que los municipios tienen derecho", concluyó.

GC