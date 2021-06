El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo este martes un llamado a la población a que salga a votar "sin miedo" el próximo 6 de junio, esto pese a los hechos violentos que se han presentado en todo el proceso electoral.

"El llamado es a no tener miedo, a participar, a ir a votar, solo así vamos a poder llevar a cabo la transformación del país, con democracia", indicó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

"Que no haya compra de votos, que no intervengan las autoridades para favorecer a los partidos, que no haya fraude electoral, que demos un ejemplo los mexicanos"

Insistió en que la situación actual no es lo misma que antes, aún con los casos de asesinatos de candidatos que han ocurrido a lo largo de la campaña.

Pero "no nos vamos a poner a comparar el número de fallecidos", aseveró.

De acuerdo con el último reporte de la consultora Etellekt, en lo que va del periodo electoral y cuando faltan 6 días para las elecciones, en México se han presentado 782 agresiones contra políticos y candidatos, con lo que se superan los 774 ataques registrados previo a los comicios de 2018.

El reporte también detalla que, durante todo este proceso electoral, han perdido la vida en atentados 89 políticos, 35 de los cuales eran aspirantes o candidatos.

Pese a esto, López Obrador reiteró que "existen condiciones" para llevar a cabo los comicios del próximo 6 de junio, donde más de 93 millones de mexicanos están llamados a votar para renovar la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos locales y miles de ayuntamientos.

Señaló que en casi todos los casos de ataques a candidatos "se tienen detenidos, presuntos responsables".

Y dijo que este miércoles la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informará de los avances en las investigaciones en los casos de violencia contra los políticos.

Afirmó que los culpables de dichas agresiones serán castigados "que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona", agregó.

Del mismo modo, pidió realizar unas votaciones legítimas en todo el país e hizo un llamado a las autoridades electorales y estatales a no realizar actos ilícitos a través de los comicios.

Finalmente, dijo que espera que el domingo "sea toda una fiesta cívica" y se celebre el ejercicio democrático.

