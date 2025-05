Este día, durante "La Mañanera", a la Presidenta Claudia Sheinbaum se le cuestionó su opinión sobre miembros de la oposición que llaman abiertamente a la población a NO votar este 1 de junio en la elección al Poder Judicial.

"¿Qué le diría a la población, cuál sería su mensaje previo a esta lección?, ¿habría algunas palabras para la oposición que está denostando el proceso electoral de este 1 de junio?", cuestionó un reportero, evocando la figura de una famosa televisora mexicana que llama a la población mexicana a no ejercer su voto este próximo domingo.

La Presidenta realizó un llamado "al pueblo de México, a todas y a todos, salgan a votar: es muy importante la elección del domingo, que participen libremente". Luego de esto, aseguró que millones de ciudadanas y ciudadanos van a votar este 1 de junio.

La Mandataria aseguró que el nuevo Poder Judicial, elegido por la población mexicana, responderá a las necesidades de las personas, habrán sido puestos en la Corte por parte de ciudadanos que depositaron su confianza en ellos y ellas.

"Las personas que vayan a votar, van a decidir quién será el Poder Judicial y, quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos, elegidas por el pueblo, pues van a responder al pueblo, esa es la gran diferencia", aseguró Sheinbaum.

Luego de esta invitación a la población mexicana, la Mandataria aseveró que el argumento de la oposición, acerca de lo antidemocrático que presumen que será este proceso electoral, " está muy enredado ".

"A la oposición, que llama a no votar, pues más bien es que reflexionemos, el pueblo de México: ¿Quién es más antidemocrático: el que llama a que todos elijamos el Poder Judicial, o el que llama a no votar?

"Está muy enredado el argumento: si la Presidenta hubiera querido decidir a los ministros de la Corte, pues nos hubiéramos quedado como antes, ¿para qué tanto relajo? [...] Si el asunto fuera que la Presidenta quiere poner al Poder Judicial, ¿para qué hacemos tanto relajo, tanta votación, tanta promoción? Es completamente distinto", aseveró la Presidenta.

Aseguró, además, que es absurdo lo que plantea la oposición, pero que es una respuesta a la próxima pérdida de privilegios que tendrán luego del cambio de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte: "El verdadero problema es que se les quita a ellos un poder que todavía tienen sobre el Poder Judicial . Las personas que no pagan impuestos: que amparan y se reamparan y se vuelven a reamparar [...] para no pagar impuestos, pues claro que no quieren que la Corte ahora responda al pueblo".

Al final, la Mandataria aseguró que este proceso electoral será benéfico para el pueblo de México: "Queremos que el rico, el pobre; el que vive en el norte, en el sur; que todos tengamos el mismo acceso a la justicia. [...] Vamos a tener un mejor Poder Judicial".

