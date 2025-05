¿Qué quedará del Instituto Nacional Electoral (INE) después del 2 de junio? ¿Cómo quedará la credibilidad y la confianza del Instituto después de la elección judicial? Todo apunta que saldrá mal, sobajado y desprestigiado, pero no adelantemos vísperas, es probable que salga peor.

El cierre de las campañas ha sido más caótico de lo esperado. Sabíamos por supuesto que los partidos, particularmente Morena, iba a movilizar y a inducir el voto usando todos los recursos del Estado. Lo que no alcanzamos a imaginar, quizá solo por flojera mental, era que el INE tendría nula capacidad de respuesta ante las violaciones sistemáticas de los partidos a la ley. Teníamos claro que Guadalupe Taddei era parte del sistema, que era una operadora del partido en el poder, sabíamos que su abyección era nivel cuatro, lo que no alcanzábamos a ver era el desmantelamiento de las capacidades institucionales del INE.

Ha sido vergonzosa la manera en que el INE ha ido doblegándose al poder día tras día. En un acto insólito de suicidio institucional aceptó, para no contrariar al jefe, organizar una elección sin los recursos necesarios para hacerlo y para ello redujo las casillas a la mitad, en contra del derecho de los ciudadanos a ejercer su voto, y aceptó iniciar formalmente un proceso electoral antes de tener leyes y reglamentos que la normaran.

Como dice el dicho, tontería es la primera, lo demás son consecuencias. Fruto de esa agachada inicial, hoy el INE nos pide participar en una elección que tiene características que la hacen no confiable y antidemocrática. No serán ciudadanos sino funcionarios los que contarán los votos. Eso que parece una nimiedad no lo es, porque el principio de certeza del sistema electoral mexicano era que los votos los recibían y los contaban ciudadanos. Como el diseño del sistema de elección es verdaderamente complicado, la decisión fue que serán ellos mismos, los funcionarios los que harán el cómputo. Por si fuera poco, en una decisión contraria a cualquier principio de certeza, no se anularán las boletas sobrantes, lo que abre a cualquier tipo de sospechas sobre la manipulación que se pueda hacer en los cómputos realizados por funcionarios del INE. Para colmo, los partidos y gobiernos están manipulando y acarreando el voto en sus narices, y el árbitro prefiere hacerse pato. Lo que ha salido en los medios sobre los acordeones es suficiente para anular el proceso. ¿Quién paga esos acordeones y esos promotores del voto? ¿A quién se le contabiliza esa propaganda? A nadie, el árbitro como el cornudo es el último que se entera, porque no se quiere enterar.

¿Qué quedará del INE el 2 de junio? Los huesos de un sistema democrático y el recuerdo de que algún día tuvimos elecciones confiables y una institución que defendía nuestro voto.