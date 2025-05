Durante su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre si su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, votará en la elección judicial, a efectuarse el próximo domingo 1 de junio.

Al respecto, la Mandataria confesó que no ha tenido comunicación con el expresidente, pero indicó que por información de sus hijos y de amigos que lo han ido a visitar se encuentra muy bien.

"Presidenta, ¿tiene conocimiento si el expresidente va a votar en la elección?", se le preguntó.

"No tengo conocimiento. Es importante: sé por sus hijos o por alguna persona que lo haya ido a visitar que está muy bien, pero no he tenido comunicación con el presidente López Obrador. Entonces no podría decirles si él va a votar o no va a votar" , contestó.

