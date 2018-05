El problema no es con Nestora ni Napoleón, es con AMLO: Meade

José Antonio Meade aseguró que el problema no es con Nestora Salgado y Napoleón Gutiérrez, sino con Andrés Manuel López Obrador.

En Zacatecas, acompañado de mineros, Meade Kuribreña, pidió que queden fuera Nestora Salgado y Napoleón Gómez de la contienda electoral.

"Nuestro problema no es con Napoleón, él le robó a los mineros. Nuestro problema no es con Nestora porque violentó a su comunidad, nuestro problema es con quienes quieren hacer a Nestora y a Napoleón senadores de la república. Y desde aquí les decimos que no", exclamó.

Durante el segundo debate presidencial, Meade reclamó a Andrés Manuel la postulación de la ex dirigente de la policía comunitaria al Senado. Nestora enfrentó un proceso legal por secuestro y estuvo en prisión pero salió libre tras demostrarse que hubo irregularidades que afectaron el proceso.

NM