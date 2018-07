El liderazgo que se ejerce en pro de la equidad de género

Cuanto más arriba llegas, menos mujeres hay.

Wangari Maathai

Wangari fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz, quien en esa frase pequeña y concisa resumió una realidad que sigue vigente hoy en día. Si bien la ideología feminista y sus distintos movimientos a lo largo de la historia han propiciado la reducción de la brecha de género, aún existe una diferencia considerable de oportunidades entre hombres y mujeres, por lo que es importante apoyar y difundir el liderazgo femenino.

Chimamanda Ngozi Adichie en su libro “Todos Deberíamos Ser Feministas” explica que el liderazgo exclusivamente masculino tenía sentido hace miles de años, cuando el atributo más importante para la supervivencia era la fuerza, ya que por lo general los hombres son físicamente más fuertes que las mujeres. Hoy en día existen diferentes cualidades y aptitudes que definen a un líder: creatividad, innovación, entre otras y, como bien lo explica en su libro, para esos atributos no hay hormonas. El liderazgo en las mujeres permite acercarnos poco a poco al ideal de la equidad de género.

En otro de sus libros: “El peligro de la Historia Única” expone los peligros de los estereotipos y dice que “dificultan el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes”. Personalmente creo que nuestras diferencias nos ayudan tener una perspectiva más amplia y el liderazgo en las mujeres propicia la evolución hacia una sociedad más incluyente, equitativa y que, en conjunto con el liderazgo de los hombres, permite reconocer y aprovechar nuestras diferencias para alcanzar un óptimo desarrollo social.

Ana Lourdes Cajal Ramos

ECOS DEL DEBATE

Cómo aporta el liderazgo de las mujeres a nuestra sociedad

El hecho de que las mujeres tengan esta voz aporta no solo una perspectiva de la que nos estábamos perdiendo, sino muchas. Ver las situaciones desde una posición no privilegiada, desde una voz que se mantuvo callada.

Su liderazgo da un ejemplo que debemos seguir todos, luchar hasta conseguirlo. Unirse bajo una misma fuerza y cumplir una meta, que ayuda no solo a las mujeres, sino también a los hombres y es justo lo que tiene que hacer un líder.

Fernanda Barragán González Luna

La ocupación de mujeres en cargos de autoridad ha demostrado la importancia y necesidad de un modelo laboral y social que sea inclusivo, por las capacidades del individuo y por su valor humano. El empoderamiento de la mujer no solo presenta una sociedad más equitativa y justa, manifiesta un modelo social en el que niños y niñas pueden crecer en un terreno proporcional de competencia, donde tu género no significa nada frente a tus capacidades.

Patricia Grajeda

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Persistencia para avanzar en la vida

Entrevista a Lucía Pérez

Lucy Pérez se define como una mujer que tiene muchos sueños y capaz de lograr las metas que se propone, una persona que encontró en el servicio el sentido de su vida. Los valores que rigen su vida son varios, entre ellos la congruencia, responsabilidad, honestidad y, sobre todo, la persistencia.

“Creo que sin persistencia es difícil avanzar en las metas que nos proponemos en la vida”

La chispa y naturalidad que tienen los jóvenes en conjunto con su capacidad de osadía, de innovación, la jovialidad que poseen, su energía y empuje son algunas de las cualidades que más admira en ellos. Considera que la lección más valiosa que deben adquirir es la de valorarse a sí mismos y no tener miedo de plantearse grandes metas.

Los jóvenes deben identificar qué les gusta y lo que da sentido a sus vidas para que se enfoquen en hacerlo realidad y, también, deben estar abiertos a las futuras posibilidades que se les presentarán en el camino, recalca que lo más importante es no volverse conformistas y siempre creer en sí mismos.

Define al liderazgo como el poder de transformar la vida que permite incidir en la sociedad y guiar a las personas hacia una causa determinada. Es una chispa que genera energía la cual se contagia a otros, y al expandirse irradia una luz que puede ser tan grande y poderosa al punto de transformar realidades.

Lucy Pérez destaca que el liderazgo con perspectiva de género consiste en identificar las desigualdades entre mujeres y hombres para conseguir equilibrarlas. Se trata de reconocer la forma de relacionarse con el otro para generar una sociedad de complementariedad y no de superioridad.

Define como buenos líderes a las personas que han podido creer en si mismas, que son congruentes en su actuar y pensar y no temen ser criticados por mantenerse fieles a sus convicciones y valores. Lucy se ve a sí misma como una líder transformadora, capaz de crear conexiones, vínculos y alianzas con quienes quieran contribuir al bien común desde donde se encuentren.

Mensaje para los jóvenes “SÚMATE MAR ADENTRO”

“Aprovechen al máximo su juventud, aunque sean adultos, jamás pierdan su mentalidad joven. Amen y defiendan la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Tomen determinaciones y aférrense a lograr sus sueños, escuchen a los demás para ir normando sus propios criterios y para adquirir más conocimiento, pero al final atrévanse a tomar sus propias decisiones, siempre tomando en cuenta que sean para bien y no afecten negativamente a terceros.

No solo sean buenos profesionistas y tengan buenos trabajos o desarrollen su propia empresa, también involúcrense en la vida social, en la participación ciudadana, ahora más que nunca se requieren jóvenes comprometidos con causas sociales que promuevan valores trascendentes”.

Perfil

Lucía Pérez es Licenciada en Ciencias de la Educación por parte del ITESO y tiene diplomados en Administración Pública Municipal, Políticas Públicas, Equidad y Género, entre otros. Actualmente es Regidora en San Pedro Tlaquepaque en las comisiones de transparencia y combate a la corrupción, y salubridad e higiene.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

De la cancha a la ONU

Marta Vieira da Silva nació en Brasil en 1986 y es considerada la mejor futbolista del mundo. Juega para el Orlando Pride en la Liga Nacional de Fútbol Femenino en Estados Unidos y como delantera del equipo nacional de su país.

Ganó el FIFA World Player cinco veces consecutivas, de 2006 a 2010, es la máxima goleadora de la Copa Mundial Femenina. También fue parte de las selecciones brasileñas que ganaron plata en los Juegos Olímpicos de verano de 2004 y 2008.

Y este año ONU Mujeres anuncia que da Silva será la Embajadora de buena voluntad para mujeres y niñas que practican deporte y como tal trabajará arduamente para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo.

Diez notas positivas

1. María Bárbara “Bibi” Wetzel obtiene el primer lugar del All Around en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down y pone el nombre de México en alto.



2. México tiene una destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 al reunir más de 90 medallas en diferentes categorías.

3. Se lanza el Programa de Recuperación de Lengua Náhuatl en Morelos con la intención de preservar la identidad de las comunidades hablantes de lenguas originales.

4. Trabajan en el desarrollo de software que permita identificar personas propensas a tener caries con la intención de mejorar la calidad de atención en los diagnósticos infantiles.

5. El Instituto Politécnico Nacional aumenta el monto de las becas ya existentes y lanza la Convocatoria General de Becas 2018-2019 para que los estudiantes continúen sus estudios.

6. Llega a Yucatán el buque “Logos Hope”, la librería más grande del mundo.

7. Donan, a clínicas de salud en Metepec, equipos espirométricos que tienen la capacidad de medir el funcionamiento de los pulmones con mayor precisión.

8. Premian con visitas turísticas por el Estado de México a los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018.

9. El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social impulsa programa de capacitaciones, charlas y talleres para prevenir el embarazo adolescente.

10. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional desarrollan tratamiento a base de nuez contra la alopecia genética.

Mar adentro propone

Para conocer…

En mayo de 1923 la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista. Entre las primeras demandas exigidas estaban: la igualdad civil para que la mujer pudiera ser candidata a cargos administrativos y su derecho al voto.

Para saber…

Existen 42 magistraturas en el Poder Judicial de las cuales solo 5 son ostentadas por mujeres.

Para Leer…

“Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” de Elena Favilli