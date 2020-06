El PAN propone alianza parcial a PRD y MC para elección de 2021

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo este martes que hay un planteamiento formal para sus homólogos del PRD, Ángel Ávila, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, para ir en alianza en al menos 75 distritos federales para la renovación de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones federales y arrebatarle la mayoría a Morena en el 2021.

"Formalmente he planteado al PRD y a MC el que en algunos distritos en específico pudiéramos ir coaligados para la elección en la Cámara de Diputados, no una coalición total en 300 distritos electorales, sino parcial en algunos distritos, que sea conveniente la suma determinante de lograr ese objetivo de construir una nueva mayoría, para reconducir la política económica, social y de seguridad en nuestro país.

"Sí estamos por construir acuerdos de la mano con la sociedad y con los partidos de oposición en aquellos lugares en donde sea absolutamente conveniente y necesario para lograr el objetivo", expresó Cortés.

El panista michoacano dijo que también están abiertos a las propuestas que les harán sus Comités Directivos Estatales para las 15 gubernaturas que se renovarán y los ayuntamientos locales que estarán en juego en el 2021.

"En lo local, estaremos abiertos a las diferentes propuestas que nos hagan llegar los Comités Directivos Estatales en el caso de las 15 gubernaturas y de todos los ayuntamientos, Congreso locales que se van a elegir. Hay apertura para construir porque hoy México reclama entendimientos y buenos acuerdos para poder cuidar a México".

En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés precisó que aún no hay un acuerdo, solo está el planteamiento que hizo como dirigente del PAN y como el principal partido de oposición en México.

"Estamos hablando de 75 a 100 distritos electorales, que sería el planteamiento. Debo aclarar que aún no hay un acuerdo, sólo es un planteamiento que ha hecho Acción Nacional, como la primera fuerza de oposición en México, en la búsqueda de construir un gran proyecto donde quepamos todos los ciudadanos que hoy estamos preocupados por lo que está ocurriendo", dijo.

En este contexto, el panista explicó que en la espera de las propuestas locales que les pudieran hacer los panistas de los estados podría considerarse al PRI.

Pero hasta este momento, en lo federal, es decir, para la Cámara de Diputados, no está contemplada una alianza con el Tricolor.

"Les he hecho una propuesta formal a los dos partidos, PRD y MC. Nosotros estamos en la apertura de construir en lo local las diferentes propuestas que nos pudieran hacer llegar los Comités Directivos Estatales, para lo Federal, para la Cámara de Diputados no tenemos, por lo pronto contemplada una alianza con el PRI".

Explicó que La ley marca que mínimo deben de ser 75 distritos para ir en una coalición con partidos políticos al Congreso de la Unión, y el planteamiento es ir a una coalición de mínimos, es decir, de 75 a 100 distritos, en donde pudieran ser complementarios para poder ser determinantes y ganar más distritos de mayoría para la oposición en México.

IM