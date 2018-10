El PAN presentará amparos contra la consulta del NAICM

El Partido Acción Nacional (PAN) presentará amparos contra la consulta ciudadana que realizó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y Morena, luego de que éste canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, por ser un ejercicio "ilegal".

Uno de ellos es por haber financiado la consulta con recursos públicos provenientes de Morena y de sus legisladores, así como del gobierno en transición, lo que lleva a una configuración de un "partido de Estado".

"Vamos a presentar amparos una vez que se tome la decisión para que haya elementos y se pueda así suspender la decisión. La consulta ha carecido de transparencia mínima que se puede exigir a un ejercicio de estas características; no sabemos de dónde salió el financiamiento, no nos han hecho de un informe de cuánto costó, de las empresas que se contrataron, cuánto aportó cada diputado, el partido y el gobierno de transición, por lo que pediremos solicitudes de transparencia", dijo el secretario general del blanquiazul, Fernando Rodríguez Doval.

El coordinador jurídico de Acción Nacional, Eduardo Aguilar, añadió que se abordarán diferentes líneas jurídicas para llevar un ejercicio legal global contra la consulta, ya que la única manera de trasladarle al pueblo una decisión con asuntos de gobierno es bajo la premisa de la consulta popular regulada por la Constitución.

"Cualquier otro ejercicio no apegado a la Constitución es seudodemocrático y confunde a la ciudadanía. Los elementos a amparar es que la consulta no la hizo el INE, porque no hubo una pregunta objetivo avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hubo una ubicación concreta de las casillas, no fueron ciudadanos sin partido los que participaron como funcionarios de éstas, no hubo impresión de boletas con candados de seguridad, entre otros", aseveró.

CE