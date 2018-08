"El Mijis" prepara libro pero rechaza serie biográfica

Para diciembre del presente año se llevaría a cabo el lanzamiento del libro que escribe Pedro Carrizales Becerra "El Mijis" y que narrará la historia de su vida, anunció el propio diputado electo por el Partido del Trabajo en San Luis Potosí.

Indicó que ve el proyecto de narrar su vida como un reto, "las entrevistas siempre son a medias y quiero contar mi historia completa que es similar a la de muchos. Lo del libro lo vi como un reto, al igual que la universidad", añadió.

Además reveló que le hicieron la invitación para hacer una serie biográfica y hasta una película, sin embargo, rechazó las ofertas debido a que desea concentrarse en su labor legislativa; "yo dije que no hasta que terminara estos tres años, si todavía había interés [...] no quiero cometer ese error y les dije que no, que no quería hacer ni una serie hasta el momento, que quería enfocarme en el trabajo y que se hablara del trabajo", afirmó.

Acotó que desea ser conocido por su trabajo, "no por 'El Mijis', por el tatuaje, sino que sea por trabajo y que se demuestre que sí se pudo cambiar".

Expuso que no dejará de lado el activismo, por lo que está teniendo reuniones en la Ciudad de México con el objetivo de generar un movimiento nacional con el cual se encaucen, desde lo local, iniciativas con impacto nacional, y también busca convertir a San Luis Potosí en ejemplo nacional de estos proyectos legislativos.

"Estamos trabajando con la ONU y con dependencias internacionales que estén interesadas en participar en nuestro proyecto; vamos a juntar todos esos proyectos y encausarlos a un bien común", sostuvo.

Apuntó que entre sus próximos planes está una "incursión de paz" en el norponiente de la zona metropolitana (Los Reyes, Juan del Jarro), área en la que se ha registrado una alza en los delitos de homicidio; aclaró que esta incursión de paz la realizará con la creatividad que le caracteriza, sin dejar de lado lo legislativo, "pero tampoco voy a dejar mi activismo", agregó.

Carrizales Becerra anunció además que mantendrá los proyectos de ocupación y de rescate de espacios públicos, además de contar con una casa de enlace itinerante, para atender a todas las zonas que conforman el VIII distrito que representa.

SA