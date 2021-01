El INE investiga si Presidencia pagó a reporteros en mañaneras

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la vocería de Presidencia información sobre si pagó a reporteros que preguntan en mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de López Obrador, se refirió hoy la solicitud del INE y aseguró que en México nunca ha habido tanta libertad para cuestionar al Presidente.

"El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al Gobierno federal informar si paga a reporteros que preguntan en las mañaneras. Hasta la pregunta ofende (a los periodistas) Esto ya cambió, nunca ha habido tanta libertad para preguntar a un presidente. Los corruptos creen que todos son de su misma condición", dijo a través de su cuenta de Twitter.

En la red social, Ramírez Cuevas también cuestionó el actuar del organismo electoral para investigar el pago irregurar a conductores "y propagandistas" de televisión y radio.

"Cuando (SIC) investigó y sancionó el pago irregular a conductores y propagandistas de TV y radio con dinero público. Cuando investigó del "chayote" a televisoras, radiodifusoras y periodistas con dinero público para entrevistas y notas a modo o infomerciales?", escribió el vocero.

Reportero preguntó sobre alianza PAN, PRI y PRD

En la conferencia del Presidente del 23 de diciembre, un reportero pidió la opinión del Ejecutivo federal sobre la alianza opositora del PAN, PRI y PRD, a lo que López Obrador respondió que era natural y que esta alianza buscaba mantener los beneficios de una minoría.

"Señor Presidente, ayer los líderes del PRI, el PAN y el PRD, a través de una videoconferencia concretaron o dieron el banderazo de salida a esta alianza. También el consejero presidente del INE habló de que confía en que no intervenga en las elecciones. Ya usted se ha manifestado respecto a que habrá libertad en las elecciones y que usted no intervendrá.,"¿Y qué opinión le merece los comentarios que hicieron ayer los líderes de estos partidos en su alianza?", cuestionó el reportero.

"Pues es algo natural, obvio. Ellos se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen. Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando que eran distintos; ahora, ya como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal: el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia. Eso es lo que ellos añoran y es lo que están ahora defendiendo, y van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto, de privilegios. Pero es legítimo, esto pasa en todo el mundo.

"Es un agrupamiento conservador que quiere, como su nombre lo indica, conservar privilegios, es amplio y tiene que ver con grupos de intereses creados: todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos; todos los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y ahora no los hacen; todos los que recibían subvención en medios de información y ahora no están recibiendo, y también una parte que no está vinculada sólo a lo económico o a intereses materiales, sino a un pensamiento conservador, el que nos vean como comunistas, populistas, paternalistas; existe también mucha gente así y todos merecen nuestro respeto.

"Yo lo que creo, que el grupo que denomina a los que se están uniendo, los que mandan, porque siempre hay niveles, los machuchones, pues lo que quieren, lo que más les importa es quitarnos el presupuesto. Para decirlo con más claridad, quitarles el presupuesto a los pobres", contestó.

IM