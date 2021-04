El Cártel Nueva Generación reaviva ataques en Aguililla; pobladores piden ayuda

Este viernes se reavivaron los ataques del Cártel Nueva Generación (CNG) en el municipio de Aguililla y los enfrentamientos entre civiles armados, lo que ha generado una nueva oleada de terror en ese lugar de la Tierra Caliente.

El párroco Gilberto Vergara contó que durante todo el día los disparos han sido el unísono de la cabecera municipal, la cual dijo, está incomunicada vía terrestre.

Reveló que mientras los integrantes del CNG patrullan las calles, el Ejército Mexicano es el que ha trozado las carreteras, lo cual originó que pobladores estén incomunicados.

Infirió que además de los ataques del Cártel Nueva Generación, este grupo criminal se lidia a tiros con sus antagónicos, porque el Ejército mexicano "no hace nada".

Señaló que los ataques son por igual a grupos armados de cárteles rivales como a la población en general. En una transmisión en vivo, el párroco describe el arribo de un helicóptero de fuerzas federales que, señaló, es sólo para llevarles víveres a los militares.

Explicó que todavía no se presenta una escasez de víveres, pero denunció que el precio de los productos de la canasta básica y el transporte se ha disparado.

Confirmó que el CNG movilizó un escudo humano a las puertas de la base de operaciones de fuerzas federales para impedir los operativos. Consideró que no son personas originarias de la cabecera municipal las obligadas a confrontar al Ejército y escudar a los criminales.

Una habitante de Aguililla que pidió el anonimato platicó que la gente de los ranchos que apoya al CNG obliga a los soldados a estar resguardados en su base. Ello, subrayó, para que no salgan a intervenir en los ataques, pero "ya todos están cansados de la situación en la que nos tienen este grupo".

La mujer imploró porque alguien les ayude a abrir las carreteras y poder tener verduras y todo al precio normal, "y que todos tengamos alimentos y medicamentos" .

"No debemos apoyar a ningún grupo pero no nos dejan otra salida; a lo mejor el pueblo vamos a tener que toparle también; esperemos que esto se acabe antes de que nos obliguen a hacer algo que no queramos, que es levantarnos en armas", advirtió.

Por el momento ninguna autoridad ha dado a conocer el saldo de los ataques y enfrentamientos registrados durante todo este viernes.

Otros habitantes de ese lugar localizado a 270 kilómetros de la capital michoacana han publicado videos de los prolongados ataques perpetrados con fusiles de asalto.

JM