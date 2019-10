"El Bronco" respalda la liberación de Ovidio Guzmán

Al señalar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo su esfuerzo buscando romper con un régimen viejo, caduco y podrido, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", sostuvo que está con el Mandatario nacional y pidió apoyarlo.

"El Bronco" respaldó la decisión que tomó el Presidente López Obrador de poner en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, para evitar que civiles inocentes fueran asesinados por integrantes de un cártel.

Durante un discurso ante efectivos de Fuerza Civil por el Día del Policía, Rodríguez Calderón hizo alusión a los hechos de Culiacán. Dijo que el orgullo saca adelante a cualquier persona que se puede levantar después de haber cometido algún error, porque todo mundo tiene derecho a una segunda oportunidad.

"Ayudémosle al Presidente, él tuvo que tomar una decisión difícil que hoy ha sido criticada y siegue siendo criticada; pero solamente aquel que porta la responsabilidad de tomar decisiones, tiene la posibilidad de ser criticado y denostado a veces", refirió.

"El Presidente está haciendo su esfuerzo, el Presidente está buscando romper con un régimen viejo, caduco, obsoleto y podrido, y el gobernador de Nuevo León está con él. Vamos a apoyar al Presidente, vamos a hacer que funcione este país, depende de todos, no depende solamente de él", agregó.

Indicó que a veces las decisiones complicadas son criticadas, muy criticadas, "pero la historia nos va a decir lo contrario, va a poner a cada quién en su lugar, y aquel que no se mueve no tendrá la posibilidad de la historia".

En entrevista, señaló que el caso de Culiacán es algo complicado, porque "cuando tú tienes la presión de gobernar y que sientes que puede haber riesgos, tienes que tomar una decisión que a veces nos es criticada, esa es parte también de la responsabilidad de un gobernante cuando tomas decisiones de ese tipo a veces la sociedad critica no lo entiende, tendría que estar en los zapatos del Presidente".

"Yo lo dije ahorita, estoy con él, hay que ayudarle, no podemos generar una situación de incomprensión en un momento difícil, eso también es montarse al caballo que no me quiero montar, no lo haría nunca, crecer de manera política a costa de otro no es bueno, y creo que muchos están haciendo eso hoy con el presidente. Hay que ayudarle", concluyó "El Bronco".

