"El Bronco" pide acabar con el asistencialismo

Al suscribir los acuerdos del Pacto por la Primera Infancia de la Unicef, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", se pronunció por eliminar el asistencialismo, que calificó como un cáncer que destruye a México.

"La dádiva y el asistencialismo está destruyendo a este país y hay que terminar con eso, hay que trabajar con solidaridad y con el corazón como lo hacen ustedes, pero hay miles y miles de personas que tienen la mano extendida, esperando que les demos algo, no hagamos eso".

Acompañado por su esposa, Adriana Dávalos, "El Bronco", señaló que suscribirá los compromisos de la Primera Infancia, que incluirá en su plataforma electoral, porque está comprometido con la infancia del país.

El gobernador con licencia de Nuevo León señaló que esa entidad es el único estado que ha bajado sus índices de pobreza extrema y será el primero que levante "bandera blanca" en el sentido de la pobreza extrema.

"Así lo pueden hacer otros estados, pero hay que trabajar en conjunto con las organizaciones, no es el gobierno el que tiene que hacer las cosas, y eso es parte de lo que yo quiero hacer, cambiar la estructura del gobierno que vieja, obsoleta y corrupta.

"No es el gobernante porque si le das el programa él va a querer ser diputado, alcalde o no sé qué cosa, que se creen Santoclós y yo no creo en Santoclós porque es gacho, le trae a los que tienen y no le traen a los que no tienen, y luego los que tienen se sienten a todo dar porque creen que regalando juguetes usados el niño estará contento y eso también daña a la infancia".

Por la tarde, el candidato independiente a la Presidencia se reunirá con aspirantes independientes en Tapachula, Chiapas, y con productores de mango.

OA