“El Bronco” anuncia eliminación de tenencia 2018 en NL

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que para el 2018 la eliminación del pago de la tenencia vehicular en el estado y que no habrá aumento en ninguno de los impuestos estatales.

Así lo dijo en su mensaje central del segundo informe de gobierno, ante el secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, quién acudió a la entidad con la representación presidencial.

"Anuncio, el 2018 no habrá tenencia, nadie va a pagar tenencia el 2018, este es un acuerdo que tuvimos con los diputados, no habrá pago de tenencia", enfatizó.

En un evento en el gimnasio Nuevo León, también resaltó que "no habrá ningún crecimiento a ningún impuesto, no se subirá ningún impuesto ( estatal )".

"Paguen sus impuestos a tiempo, a los que tenemos hay que pagarlos a tiempo, porque si no entonces no podríamos tener como contratar más maestros", dijo.

También informó que en breve inyectarán mayores recursos, con apoyo del gobierno federal, para llevar a cabo labores de mantenimiento de las líneas 1 y 2 de Servicio de Transporte Colectivo Metro.

Igualmente señaló que en próximos días terminarán la requisa del transporte de la Ecovia, ya que han llegado a un acuerdo para que los concesionarios de dicha empresa se vuelvan a hacer cargo de las operaciones con mayor eficiencia.

Por otra parte, admitió que "el tema de los penales no ha afectado demasiado, no estoy orgulloso ni satisfecho, sin embargo, también sé que no tenemos los recursos para poderlo resolver de manera más pronta ".

"Pero hoy, haciendo esfuerzos, hemos decidido en el gabinete reducir gastos en algunas partes y en la primera semana de noviembre empezaremos la ampliación del penal de Apodaca " con unos mil espacios nuevos, añadió

El informe fue presentado mediante un sistema audiovisual, con algunos de los principales temas de la administración estatal, entrelazados con la interpretación de varios números musicales ejecutados por jóvenes de la entidad.