"El Bronco" amaga con sacar a Nuevo León del Pacto federal

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", amagó con retirar a Nuevo León del Pacto Federal, si no recibe participaciones en la misma proporción que genera impuestos a la federación.

"Nuevo León le aporta a la federación casi el 10% del producto interno bruto (PIB) y de esa proporción esperamos el regreso, sea quien sea que esté en el gobierno y si no estaremos pensando en convocar a salirnos del pacto federal", dijo "El Bronco".

Agregó que esa es una facultad que tiene como gobernador, "y no pretendo generar una polémica, si Nuevo León no recibe los recursos que necesita para su crecimiento, nosotros tenemos la facultad como responsables de la autoridad estatal legalmente constituida".

Expuso que buscaran "los esquemas legales para que Nuevo León avance de mejor manera y que los impuestos que generamos puedan propiciar una condición de tranquilidad y mayor bienestar para los nuevoleoneses".

En rueda de prensa después de encabezar una ceremonia para anunciar la siembra de un millón de árboles en la parte alta de la cuenca del río Santa Catarina en el cañón de La Huasteca, Rodríguez Calderón volvió a cuestionar el nombramiento de coordinadores estatales por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aunque inicialmente se mostró cauto.

"Esperaré a que la nombre (a Judith Díaz Delgado), hoy no ha nombrado a nadie y yo no hago caso. Obviamente, el señor este dice una cosa y al rato dice otra, yo voy a esperar a que ya se defina y tomaré opiniones. Creo que debemos de llevar una buena relación con el próximo gobierno federal".

Y pese a que el trece de julio "El Bronco" aseguró que ya no acudiría a las reuniones de la Conago porque nada se resuelve y "son una pérdida de tiempo".

"No me parecen algunas cosas, se las diré a Andrés Manuel en la próxima reunión de la Conago. Para no estar buscando intermedios, no buscaré intermedios, es como si yo le dijera a algún alcalde: te voy a mandar un delegado para que maneje los recursos del estado", expresó.

Señaló que eso es ir contra todo el respeto a la Constitución y a la soberanía de las instituciones establecidas, "los recursos que tiene la Federación son generados a partir de los municipios y los estados y deben ser distribuidos entre los municipios, los estados y la Federación, es algo que debemos tratar con el nuevo presidente cuando ya esté senado en su silla".

"Ahorita creo que están tratando de decir noticias, pero finalmente si el próximo presidente quiere avanzar en el país, tiene que tomar en cuenta a todos, no es solamente su decisión", afirmó.

"Es como si yo dijera vamos a independizar a Nuevo León y que ya no le pagamos impuestos a la Federación ¿de qué va a vivir la Federación y qué va a hacer si los impuestos se generan aquí y tienen que regresar aquí?", añadió.

"Evidentemente nosotros no debemos utilizar o gastarnos el dinero que la federación tenga, yo no tengo problema con eso, la federación puede invertir en Nuevo León como crea y como sienta, siempre y cuando invierta para el desarrollo del estado", dijo.

SA