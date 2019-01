El 15 por ciento de gasolineras están abiertas en Michoacán, dicen empresarios

Tan solo el 15% de las estaciones de servicio de Michoacán se encuentran abiertas este domingo, lo que ha provocado largas filas y compras de pánico en las pocas gasolineras que sí cuentan con el producto.

Empresarios gasolineros prevén que esta situación se agudice el día de mañana lunes con el regreso a clases tras la temporada vacacional de fin de año.

Mauricio Prieto Gómez, integrante del grupo empresarial del ramo gasolinero G500, mencionó que el viernes pasado, las compras de pánico habían disminuido, sin embargo, este domingo, el líquido carburante nuevamente es escaso y Petróleos Mexicanos no ha surtido a la mayoría de las estaciones de servicio de la entidad.

"Desgraciadamente se están recrudeciendo las cosas; no nos están mandando combustible, hablamos a Pemex y dicen que no hay ni una gota (de gasolina), están esperando que en el transcurso del día les llegue algo pero que no es seguro", expuso Mauricio Prieto.

Este día solo el 15% del total de las gasolineras del estado se encuentran abiertas, pero con el regreso a clases, el sector gasolinero prevé mayores complicaciones en el abastecimiento del hidrocarburo.

"Las gasolineras que están abiertas, en un rato se les va a terminar la gasolina. Mañana va a ser un caos, es el regreso a clases, el regreso a las oficinas, o sea, si mañana no hay gasolina va a ser un caos", pronosticó el empresario michoacano.

El desabastecimiento en las 300 gasolineras de Michoacán, 90 de ellas ubicadas en Morelia, explicó Mauricio Prieto, se debe a que el traslado se realiza por "ruedas" a través de pipas, por lo que consideró necesario que Pemex contrate transporte externo para distribuir con más agilidad.

"Lo más importante sería que ellos (Pemex) decidan contratar más pipas aunque no sean de ellos mismos, que sean de fleteros para que nos den abasto cuando menos, que podamos surtirle lo indispensable a la gente para sus actividades cotidianas", señaló.

Mauricio Prieto detalló que debido a la escasez y las compras de pánico, las estaciones de servicio de Morelia llegan a vender hasta 20 mil litros en apenas dos horas.

