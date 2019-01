Se agrava crisis de gasolina en ZMG  

Gabriela Figueroa esperó una hora y 40 minutos para cargar combustible en una estación de servicio de la Colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara.

Detrás de ella, al menos 100 vehículos esperaban formados a lo largo de cuatro cuadras. “Ayer busqué en dos y no había. Oí en las noticias que había desabasto en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara”, compartió la automovilista.

Sin respuesta clara por parte de las autoridades sobre cuándo se podrá resurtir a las gasolineras, ayer se agudizó la crisis.

Una a una, las estaciones en Zapopan y Guadalajara se quedaron sin hidrocarburo ante la alta demanda de los conductores. Por ejemplo, en la de Avenida Cruz del Sur, en la Colonia Del Fresno, ya no había.

"Se hace un exhorto a los usuarios para que eviten compras extraordinarias de gasolina, ya que el abastecimiento se normalizará a la brevedad. Pemex apela a la comprensión y apoyo de la sociedad, pues con estas medidas la empresa busca evitar pérdidas económicas por el llamado ‘huachicoleo’ o robo de hidrocarburo, acciones que se traducirán en beneficios para todos los mexicanos". Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según Petróleos Mexicanos (Pemex), las tomas clandestinas detectadas en el Estado han sido la principal causa de la carencia de gasolina en la Entidad.

Arturo Ramírez, encargado de una estación de servicio en Jardines del Nilo, consideró que, debido a la información que se divulga, la población también contribuye a esta situación. Comentó que ahora todos quieren llenar el tanque.

“Están comprando de pánico. Al haber compras de pánico se van a acabar la gasolina y claro que va a haber desabasto”.

Sin embargo, ayer Pemex informó, a través de un comunicado, que se han implementado acciones para aumentar hasta en 20% la distribución de gasolina en los estados más afectados: Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Se espera cumplir con este objetivo mediante el uso de auto-tanques y carro-tanques, pues el transporte de los hidrocarburos por este medio es más seguro que hacerlo a través de los ductos.

Los empresarios gasolineros manifestaron su preocupación y subrayaron que esperan que la situación se normalice este fin de semana, ya que mañana inician las clases y habrá mayor demanda.

En un sondeo que llevó a cabo este medio de comunicación, se observó que el desabasto se acentuó solamente en el Poniente de la ciudad, pues las estaciones alzadas en el Oriente, que se surten de la planta de Pemex en El Salto, no presentaron problemas de carencia ni de sobredemanda.

Ante el temor de que el desabasto de combustible se mantenga, muchos ciudadanos optaron por cargar su auto y, además, llenar algún bidón. EL INFORMADOR / A. García

Tlaquepaque y Tonalá, un “oasis” ante el desabasto

Mientras en el Poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara los conductores hacían filas durante horas para poder entrar a una estación de servicio y cargar gasolina, Héctor Guzmán, un vecino de Tonalá, ni siquiera estaba enterado de que había una crisis por desabasto. “Hasta ahorita que lo mencionas”, dijo.

Como acostumbra, Héctor llegó a la gasolinera ubicada en Río Nilo y Malecón para cargar combustible. No pidió que le llenaran el tanque; sólo que le echaran 200 pesos.

Enrique Macías entró detrás de él para ponerle 100 pesos de gasolina Magna a su Chevy. “Anoche me enteré en las noticias que había desabasto aquí en Guadalajara, pero no me ha tocado. Eso pasa nomás allá donde están los ricos y todos andan en coche”.

José Tapia, quien vive cerca de la cabecera municipal de Tonalá, aseguró que en ninguna de las gasolineras del municipio por las que transita vio que faltara gasolina. “Las gasolineras de aquí de Tonalá, de Tlaquepaque y Guadalajara, todas están surtiendo combustible adecuadamente. Operan normalmente, no he visto ni compras de pánico. He surtido combustible miércoles, jueves, viernes y sábado y no he visto problemas por este lado”.

“Anoche me enteré en las noticias que había desabasto aquí en Guadalajara, pero no me ha tocado. Eso pasa nomás allá donde están los ricos y todos andan en coche”. Enrique Macías, automovilista.

Víctor Manuel Tejeda, un despachador, explicó que el Oriente de la ciudad es abastecido por la planta de Pemex de El Salto y que solo hay desabasto en Zapopan, donde surten a las estaciones desde San Juan de Ocotán. “Aquí ya llegaron dos pipas y en la tarde van a llegar otras dos”.

Muy cerca, en la estación de Río Nilo e Ignacio Navarrete, el encargado confirmó que todos sus pedidos eran surtidos con normalidad. Pese a eso, él sí notó compras de pánico, pues había clientes que regularmente cargaban 50 pesos y en la semana pidieron hasta 800.

Uno de ellos fue Jorge Ibarra, quien además de llenar el tanque a su camioneta de ocho cilindros, llevó algunos bidones. “He escuchado en las noticias que va a haber desabasto, entonces el dinero que me sobre me lo voy a llevar de gasolina”, comentó.

En contraste, el Poniente mostró escenarios de caos. Eduardo Cárdenas, por ejemplo, fue enviado por su jefe a cargar el tanque y esperó más de una hora.

“¿Sabía usted que en Tonalá hay en todas las gasolineras y no hay colas?”, se le preguntó. “¡No me diga eso!”, fue la respuesta. Como él, Luis Manuel Aguilar también llevaba dos horas formado.

Ayer por la noche comenzaron a llegar las pipas de Pemex a las gasolineras de la ZMG. ESPECIAL

Carencia, por un “cambio en la logística”

Los problemas por la escasez de gasolina que se han vivido no sólo en Guadalajara, sino en otros puntos del país (como Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro e Hidalgo, por ejemplo) no derivan de inexistencia de combustible, sino de un cambio en la logística de entrega.

"Esta situación se tendría que normalizar en los próximos 2 o 3 días; mientras tanto habrá abastecimiento de forma parcial, principalmente en estaciones importadoras". Enrique Alfaro

Mediante un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que todo es parte del Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustibles. “Se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio”.

Reconoció afectaciones, pero según la paraestatal son “retrasos” que se resolverán en breve. “Nuestras terminales de almacenamiento y despacho cuentan con suficiente inventario para cubrir la demanda de la población”.

Para evitar el “huachicoleo”, práctica que ha generado un gran problema energético a escala nacional, Pemex cambió su método de distribución y ahora usa auto-tanques y carro-tanques.

Alfaro ve “problemas operativos”

A través de sus redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro informó que la escasez de combustible en la metrópoli sí se debe a “problemas operativos en las refinerías de Tula y Salamanca”, aunque también por el incremento de la demanda, un fenómeno habitual durante el arranque de año.

Señaló que el Gobierno federal ha manejado el tema con “hermetismo”, pero que sí se normalizará la situación en, máximo, tres días. “Mientras tanto habrá abastecimiento de forma parcial, principalmente en estaciones importadoras. Te recomiendo compartir el auto, usar el transporte público o la bicicleta”.

Garantizó que el Gobierno del Estado se mantendrá atento a esta situación para orientar a los ciudadanos.

Paga a 30 pesos por litro de Magna

La gasolina llega alcanzar hasta 30 pesos por litro.

La desesperación por conseguir gasolina llegó a extremos, como fue el caso de Lucía. Sin combustible para su automóvil y varada en la Colonia Chapalita, un cuidador de carros de la zona se ofreció a conseguirle 20 litros de gasolina “importados” desde Tlajomulco de Zúñiga.

Después de tres horas de espera, Lucía pagó 400 pesos por el combustible y 200 más por el “servicio”, lo que en números redondos equivale a desembolsar alrededor de 30 pesos por litro de la verde (Magna).

Activan operativo en estaciones

La Policía de Guadalajara activó un operativo emergente para mantener el orden en las estaciones. “Se mantendrá la alerta para que prevalezca la tranquilidad hasta que se restablezca el servicio”.