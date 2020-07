EU colabora en investigación de ataque a García Harfuch

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el gobierno de Estados Unidos colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación respecto a las armas que se usaron en el atentado que sufrió Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSPC), hace dos semanas.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller señaló que la información que tiene es que las armas usadas en el atentado no necesariamente son las que se introdujeron en el operativo Rápido y Furioso.

"Respecto al atentado al secretario de Seguridad de la Ciudad, se está haciendo la investigación respecto a las armas, eso ya se hizo".

"Tenemos todo el apoyo y la colaboración del gobierno de Estados Unidos, eso también está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que entiendo son armas más recientes respecto a Rápido y Furioso, son armas más recientes, no necesariamente son las mismas".

Extradición de Duarte no fue parte de las negociaciones con Trump: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene la intención de utilizar con fines políticos la extradición de Estados Unidos de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, e indicó que no se le fabricarán delitos.

En tanto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que la extradición de Duarte no fue parte de las negociaciones en el encuentro que sostuvo el Presidente López Obrador con su homólogo Donald Trump.

"No hay intención de utilizar de manera política la aplicación de la ley, somos respetuosos, para no mezclar lo político con lo jurídico, la parte legal. No vamos a fabricar delitos a nadie como era costumbre, vamos a que se actué con estricto apego a la legalidad, bajo la máxima liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie", comentó el Ejecutivo federal", expresó el Presidente en Palacio Nacional.

Ebrard agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores encontró que el expediente de César Duarte tenía muchas deficiencias.

