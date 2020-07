Duarte consigue suspensión contra arresto, pero no saldrá en libertad

Un juez federal suspendió la orden de aprehensión emitida contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y por la que permanece sujeto a proceso de extradición.

Sin embargo, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México no ordenó liberar al ex mandatario estatal; por el contrario, dictó diversas medidas para asegurar que no se evada de la justicia.

César Duarte fue detenido el 8 de julio pasado en Miami, Florida, por peculado y asociación delictuosa, delitos que no merecen prisión preventiva de oficio. Por ello, la suspensión emitida por el juez sólo tendrá efectos hasta que regrese a México.

En su demanda de amparo, el ex gobernador reclamó la petición formal de extradición por parte del gobierno mexicano, pero el juez desechó la solicitud.

