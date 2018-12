Diré todo para poner las cosas en su lugar: Jesús Reyna

Tras abandonar esta madrugada de sábado el penal "David Franco Rodríguez", el ex gobernador priísta de Michoacán, Jesús Reyna García, advirtió que en su momento dirá todo lo que tenga que decir para dejar las cosas en claro sobre su detención.

En un mensaje difundido por su equipo de prensa, Reyna García señaló que el haber estado en prisión ha sido una etapa difícil, muy dura y prolongada para él y su familia.

"En ese trecho también, como muchos saben, lamentablemente me tocó perder a una hija que ahora tengo que salir a buscar", expuso el también ex diputado local y federal del PRI.

El ex mandatario interino agregó: "Sí, tengo muchas cosas qué decir, todas las diré para que se sepa con exactitud qué fue lo que pasó, para que se conozca también que hay errores que hay que corregir y para que todos los michoacanos sepan y tengan la posibilidad de evaluar las cosas".

Informó que estos días inmediatos se dedicará a hacer cosas personales con su familia.

"Y también necesito unos días para decantar lo que ha sucedido, decantarlo con suavidad, con tranquilidad, lentamente, para transformar todo lo vivido en experiencia, de tal manera que el tiempo pasado no sea un tiempo totalmente perdido", dijo en su mensaje.

El también ex secretario de Gobierno sostuvo que "cuando hayan transcurrido estos días que, como he dicho, diré todo lo que tengo que decir para poner las cosas en su lugar, invitaré a quienes me quieran escuchar y espero que así lo hagan".

Jesús Reyna libró la cárcel en las primeras horas de este sábado, luego de que, de acuerdo a personas allegadas a él, la PGR retirara los cargos en su contra por delincuencia organizada.

Reyna García obtuvo su libertad absolutoria tras más de cuatro años de estar en prisión, acusado de presuntos nexos con el otrora cartel de Los Caballeros Templarios.

OA