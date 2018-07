Diputados federales cerrarán legislatura con bono de 900 mil pesos

El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, informó que serán alrededor de 900 mil pesos el monto que los legisladores reciban por parte del poder Legislativo al concluir la 63 Legislatura. Al ahorrar 12% de su salario por los tres años de su encargo, los diputados federales reúnen poco más de 450 mil pesos, y la misma cantidad les entrega la Cámara baja, por lo que el monto total será de casi un millón de pesos.

En entrevista, Farah Gebera aclaró que conceptos como el seguro de separación individualizado que reciben los trabajadores del Palacio Legislativo no corresponde a los diputados.

"Este seguro de vida está normado en todo el servicio público, donde el servidor aporta de su sueldo una parte y se administra, pero no es para diputados", puntualizó.

Entre otros rubros monetarios que recibirán los legisladores está su dieta y la gratificación de fin de año. "No tenemos contemplado ningún bono de retiro para los diputados, no va haber ninguno y (lo que se llevarán) no es abuso, los diputados ahorran parte de su dieta para llevárselo el día en que concluyen sus funciones y está debidamente normado", dijo.

SA