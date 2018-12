Diputados avalan en lo general crear la Fiscalía General de la Nación

Con 341 votos a favor, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Encuentro Social (PES),el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y 119 en contra, del PAN, PRD y MC, el pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general, la minuta para crear la Fiscalía General de la Nación.

Con quejas y protestas de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), porque el presidente Andrés Manuel López Obrador podría tener un "fiscal carnal", fueron reservados prácticamente la mitad de los artículos del dictamen para su discusión uno por uno.

En total, fueron reservados 42 artículos de los 87 que contiene el dictamen, después de desahogar cada uno de ellos, y si no se le hace cambios al dictamen, se enviará al Ejecutivo para su publicación.

Y que el titular del Ejecutivo pudiera comenzar con el procedimiento para nombrar a su primer Fiscal General de la Nación. Actualmente, Alejandro Gertz Manero se encuentra como encargado de despacho de la PGR.

En este debate, la presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega indicó: "Lamentablemente con la reforma también se establecieron una serie de transitorios y disposiciones en el texto del propio artículo 102, que lejos de fortalecer la creación de un nuevo órgano autónomo derivaron en la imposibilidad de transitar a su puesta en marcha y es que hay que decirlo, el artículo 102 constitucional previó la construcción de un órgano autónomo, pero no previó mecanismos adecuados".

En respuesta Rubén Cayetano de Morena argumentó, "cuidado con los falsos debates, como el del fiscal carnal que quisieron crear. Más allá de esta tribuna y del Canal del Congreso hay una sociedad expectante, una ciudadanía que no le agradaría que se dilapide su confianza, y una comunidad jurídica experimentada con esperanza de poner en práctica el principal instrumento de la justicia, que es el derecho. Nosotros vamos a favor. Muera la impunidad, que vivan los más altos principios de la justicia".

La integrante de la bancada de MC, Martha Tagle, apuntó:

"Dijimos claramente que se necesitaba reformar el artículo 102 constitucional, porque de otra manera el fiscal estaría siempre ligado a la posibilidad de que lo ponga y lo quite el Presidente y que eso no generaría autonomía, y que el proceso de ratificación por parte del Senado se prestaría a lo que ya hemos vivido y que además hoy estamos sufriendo con otros órganos autónomos, a un proceso de cuotas y cuates, y que por eso se requería para poder garantizar la autonomía del fiscal General de la República reformar el artículo 102 constitucional. En aquella ocasión fue la mayoría en el Senado la que no nos permitió hacer ese cambio".

JM