"Habrá austeridad republicana para toda la Administración Federal": Mario Delgado

La bancada de diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) advirtió que sí pondrá tope a las percepciones de todos los servidores públicos, como establece la Constitución desde 2009 y la Ley Federal de Remuneraciones, pues en eso no aplica la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el viernes.

"Si va a haber austeridad republicana para toda la Administración Federal, y en el caso del Poder Judicial se tendrá que respetar el artículo 94", estableció Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al recordar el precepto, que establece que la remuneración de los integrantes de ese poder no podrá ser disminuida durante su encargo.

Delgado y el diputado Pablo Gómez, ambos de Morena, expusieron que los únicos a los que no les aplicaría el tope de salario presidencial, previsto en 108 mil pesos al mes, serán los funcionarios que ya ganaban más que el mandatario antes de la reforma de 2009 a la Constitución que topó las percepciones a las del Jefe del Ejecutivo.

"Desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, la situación general no se ha modificado con la suspensión emitida por el ministro Alberto Pérez Dayán", la Cámara tendrá que cumplir con sus funciones constitucionales y garantizar que haya Presupuesto de Egresos, sostuvo Pablo Gómez.

"Hay una suspensión a la ley, a nosotros no nos afecta la suspensión de la Ley porque nunca hemos dependido de ella para llevar a cabo nuestro proyecto de disminución de las altas percepciones de la burocracia dorada del país (…) pero la ley no hacía el ajuste, ese ajuste no se hace en la ley (…) nosotros seguimos adelante. Como dijo el mismo Pérez Dayán tienen que aplicar la Constitución, como si no lo supiéramos", agregó.

"No hemos variado en absoluto nuestro planteamiento", insistió el legislador, "y los gobernadores tendrán que bajarse el sueldo, es un mandato. No hay ni acato ni desacato. ¿De qué manera lo acatamos? no tenemos necesidad ni de acatarla ni de desacatarla", agregó.

"Vamos a hacer lo que nunca se ha hecho o desde hace 9 años no se ha hecho que es aplicar el artículo 127 constitucional y que en la Administración Pública nadie gana lo que gana el presidente de la República", afirmó por su parte Delgado.

Ambos legisladores establecieron que la Cámara de Diputados cumplirá la Constitución y por eso no vieron confrontación entre poderes. Empero, criticaron que el acuerdo suspensorio emitido por el magistrado carece de fundamentación y motivación y sin que ninguno de los promoventes de la acción de inconstitucionalidad lo solicitara, decidió motu proprio suspender la aplicación.

Delgado confirmó que el miércoles sostendrán una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para evaluar el trabajo legislativo, no para recibir línea y "seguramente hará anuncios importantes".

