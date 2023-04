Apenas hace unas semanas que se terminaron las vacaciones de Semana Santa, pero ya tenemos las fechas de los 4 megapuentes en mayo 2023, ya que este año habrá muchos, sobre todo para los alumnos de Educación Básica.

Así que si no has visto el calendario escolar de la SEP, prepárate porque no habrá clases varios días, pues tendremos múltiples puentes en este mes de mayo.

Estos son todos los puentes en mayo 2023

El primer puente en mayo 2023 llega esta semana, pues el 1 de mayo es el Día del Trabajo y no habrá ni trabajo, ni escuela, pero los alumnos tendrán un megapuente, pues no tendrán clases desde el viernes 28 de abril, ya que hay junta del Consejo Técnico Escolar (CTE).

El siguiente puente será el próximo viernes 5 de mayo, ya que en las escuelas sí se conmemora la celebración del aniversario de la Batalla de Puebla, así que tendrán otro fin de semana largo.

El tercer puente para los alumnos es el 15 de mayo, ya que se celebra el Día del Maestro, el cual también cae en lunes, por lo que los alumnos no tendrán clases durante tres días seguidos.

El último puente para los alumnos será el viernes 26 de mayo, ya que nuevamente habrá junta del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que nuevamente serán tres días completos sin clases

Así que ve anotando estos días en el calendario, pues los niños no tendrán clases durante muchos días del mes de mayo.

CR