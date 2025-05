Ana tiene 22 años y recién tuvo a su primera hija. Su bebé nació sin ningún problema de salud y hasta el momento, ha podido atenderla bien, teniendo el apoyo de su familia debido a su juventud. “Fue complicado, no lo esperaba, pero nació bien, sin ninguna enfermedad y yo tampoco he tenido problemas de salud. Mi familia me ha apoyado desde que supimos que estaba embarazada y ahora más, ya que nació mi bebé”, dijo.

Ana se encuentra en el promedio de edad de madres primerizas en México: datos de la Estadística de Nacimientos Registrados en 2023 del Inegi indican que la mayoría de las madres tuvieron a su primer bebé entre los 20 y 24 años. Y el Consejo Nacional de Población (Conapo) confirma que este grupo de edad es el que más nacimientos ha tenido en los últimos años.

Un análisis del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hecho en el año 2020 detalló que el promedio de edad de mujeres para tener a su primer hijo era de 22 años en las generaciones más antiguas, tras comparar a mujeres nacidas entre 1984-1988; 1974-1978 y 1964-1968; es decir, el promedio de edad para ser madre por primera vez se mantiene en México.

Eva Elizabeth Camarena, académica de la Universidad de Guadalajara, coincide en que la mayoría de las mujeres tienen a su primer hijo a las edades mencionadas, sin embargo, precisó que cada vez hay más mujeres que postergan sus embarazos y se convierten en madres a mayor edad.

“Las mujeres están postergando el embarazo. Todavía no se ha desplazado que la mayoría de las mujeres se embaracen después de los 28 o 30 años. Las mujeres que nos preocupan son las mayores de 35 años, que son las que tienen mayor riesgo de tener una complicación relacionada o asociada al embarazo”, comentó.

Por otro lado, Jalisco continúa siendo uno de los estados con mayor número de madres adolescentes.

Por ello, desde el año 2019 el Gobierno del Estado creó el llamado Grupo para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, con la finalidad de disminuir la tasa de estos embarazos. En ese mismo año, la Secretaría de Salud estatal lanzó la estrategia “Escoge Cuidarte” para tener acceso universal a la información, orientación y educación en la salud sexual y reproductiva.

Estrategias de atención y cuidado

En el marco del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, que se conmemora cada 9 de mayo, el Gobierno de Jalisco anunció el relanzamiento de la política pública Primeros 1000 Días, además de una serie de acciones clave para fortalecer el bienestar de las madres y sus hijos.

Cada vez hay más mujeres que postergan sus embarazos y se convierten en madres a mayor edad. EL INFORMADOR/Archivo

FAMILIAS MEXICANAS

Cuando las mamás tenían 13 hijos… o más

Las familias mexicanas han experimentado una transformación radical en su estructura y tamaño a lo largo de las últimas décadas. Según datos recientes del Inegi, para 2025, las mujeres mexicanas tienen un promedio estimado de apenas 1.6 hijos, cifra que contrasta notablemente con los seis hijos en promedio en 1960. Factores como el acceso a métodos anticonceptivos, una mayor inserción de las mujeres en el ámbito laboral y cambios en las prioridades familiares han redefinido profundamente las dinámicas del hogar. Pero antes, la realidad era completamente distinta.

Así lo recuerda Alicia, quien creció en una familia con 13 hermanos, siendo la octava entre cinco mujeres y ocho hombres. “Si le preguntan a mis hermanos mayores sería otra historia”, mencionó entre risas, dejando entrever las distintas perspectivas según la posición en una familia tan numerosa.

Para Alicia, las mujeres de ahora tienen un rol que en sus tiempos no era visible. “Ahora ellas toman decisiones, salen a trabajar. Antes la mujer debía estar en casa, pendiente de todo”, afirmó reconociendo positivamente estos cambios y añadió con admiración que antes se tenían los hijos que la vida iba dando, algo que hoy no sucede, lo que ve como un cambio interesante y positivo.

Entre sus recuerdos más entrañables, Alicia destaca a su madre, una mujer suave y paciente que siempre hablaba en voz baja y ofrecía sabios consejos.

La alegría y complicidad en las comidas familiares son recuerdos que Alicia atesora profundamente y asegura que su infancia fue feliz gracias al respeto que aprendió al convivir diariamente con tantas personalidades distintas. “Convivir con tanta gente te saca carácter, aprendes a aguantar”.

Estas vivencias, hoy excepcionales, nos revelan cómo la estructura familiar en México se ha transformado profundamente, dejando atrás las grandes mesas llenas de hermanos para dar paso a hogares cada vez más pequeños.

LA VOZ DEL EXPERTO

Enfrentan retos laborales y poca remuneración

Lucía Almaraz, académica de la UNIVA

Lucía Almaraz, académica de la UNIVA, señaló que las madres mexicanas enfrentan múltiples retos en el entorno laboral principalmente.

En primera instancia, la académica mencionó que las mujeres se dedican más a las labores del hogar en comparación de los hombres, incluyendo acciones como la limpieza, las compras, la atención a los integrantes de la familia o la preparación de alimentos.

“17.2 millones de mujeres se dedican exclusivamente a las tareas del hogar y frente a esto, 992 mil hombres se dedican a las labores del hogar o tema de cuidados”.

De acuerdo con el Inegi, el impacto económico es de 7.2 billones de pesos solamente aportado por las mujeres, lo cual representaría cerca del 24% del PIB y con un valor superior a otros campos, como el sector manufacturero o los comercios, siempre que fuera una actividad económica remunerada.