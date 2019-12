Detienen y liberan a ex funcionario en el gobierno de Mancera

Agentes de Investigación de la Procuraduría General de Justicia intentaron detener a Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad y asesor de Miguel Ángel Mancera, pero quedó en libertad porque contaba con un amparo contra la orden de aprehensión en su contra; no así dos ex funcionarios más de la administración pasada, Sinthya "N" y Joel "N".

La procuraduría capitalina informó que a pesar de la suspensión provisional a la orden de aprehensión con la que contaba Miguel Ángel Vázquez, el proceso en su contra no fue exonerado por el delito de uso indebido de atribuciones.

Este día, la Policía de Investigación los ubicó en distintos puntos de la ciudad y cumplimentó dos órdenes de aprehensión: una contra la ex directora de Desarrollo Profesional de la Oficialía Mayor, Sinthya "N" y otra con Joel "N".

Derivado de investigaciones iniciadas en seguimiento a una denuncia penal presentada por la Contraloría General de la Ciudad de México, por posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, se solicitó y obtuvo los mandamientos judiciales en contra de dichos ex funcionarios, pero contra Miguel Ángel Vázquez las autoridades no lograron cumplimentarla.

Miguel Ángel Vázquez se desempeñó como ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México en la pasada administración, fue asimismo asesor del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y luego encargado de Capital Humano.

Vázquez es señalado por engrosar la nómina de la administración pasada con la basificación de 32 mil plazas.

JM