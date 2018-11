Detienen en Querétaro a presunto narcotraficante buscado en EU

Elementos de la Marina, PGR y Policía Federal detuvieron a una persona identificada como Ángel Humberto "N", uno de los presuntos narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos, confirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién.

El gobernador dijo que se desconoce si los detenidos radican en Querétaro o sólo estaban de paso; en el operativo que se efectuó en un restaurante del Boulevard Bernardo Quintana, precisó, participaron elementos de la Gendarmería, Marina, PGR y la Interpol.

"Ayer (martes) por la noche hubo un operativo de fuerzas federales a petición de la corte de California, Estados Unidos; como saben de este tipo de operativos no nos avisan, solo nos avisan que resguardemos el perímetro y eso fue lo que hicimos".

El mandatario expresó que fueron siete los detenidos y que aparentemente detuvieron a Ángel Humberto "N" y a su hijo, quien fue trasladado a un penal de máxima seguridad y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.

"Fue un operativo federal, esto fue eficaz y han detenido a un narcotraficante no nada más buscado en México, sino Estados Unidos (…) no sabemos (si vivía en Querétaro), lo único que sabemoss es que es originario de Sinaloa, no sabemos si estaba de paso, paro a comer, es inteligencia y el éxito de las fuerzas federales, está acusado de delincuencia organizada y narcotráfico".

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, informó que el operativo fue efectuado solo por autoridades federales y duró alrededor de dos horas.

NM