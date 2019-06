Descartan que la Guardia Nacional termine con inseguridad en Michoacán

Autoridades estatales descartaron que la Guardia Nacional sea "el remedio mágico" que terminará con la inseguridad en Michoacán.

Pidieron no sobredimensionar las expectativas sobre la llegada de elementos de este nuevo grupo de seguridad, y llamó a los presidentes municipales a asumir su responsabilidad en esta materia y seguir trabajando.

"Qué bueno que viene un refuerzo, pero los municipios y el estado tienen que hacer su trabajo", afirmó en entrevista colectiva con los medios de comunicación, el gobernador Silvano Aureoles.

Tras encabezar el evento de entrega de cien nuevas patrullas a la Policía Michoacán que serán distribuidas en la mayor parte de la geografía estatal, Aureoles dejó en claro que la Guardia Nacional no viene a ponerse a las órdenes del gobernador o los alcaldes.

Así continuaremos hasta lograr el objetivo de que la #PolicíaMichoacán sea la mejor del país, con elementos bien equipados y certificados. Por esto, hago un llamado respetuoso a los municipios para que se sumen a esta tarea por el bienestar de nuestro estado. pic.twitter.com/uMcG6DAX5m — Silvano Aureoles (@Silvano_A) 26 de junio de 2019

Dijo que los elementos de esta corporación traen su propia dinámica, objetivos y reglas, y dejó en claro que funcionará en la medida en que se establezca una coordinación efectiva con las autoridades locales.

"No podemos apostar a que a partir del 1 de julio (fecha programada para el arribo de la Guardia Nacional a Michoacán), ya no habrá violencia, porque no es así", apuntó.

Insistió en que la clave para hacer frente a la delincuencia y violencia es que los ayuntamientos asuman su responsabilidad y trabajen en reforzar la certificación y acreditación de sus elementos policiacos.

Sin embargo, el mandatario puntualizó que de los 113 municipios, sólo cinco siguen esta recomendación, mientras que el resto continúa sin invertir en materia de seguridad.

Puso como ejemplo el caso de Parácuaro, en donde el alcalde se niega a firmar el acuerdo de coordinación y ha contratado elementos policiacos "a la antigüita", atendiendo recomendaciones del crimen organizado, que incrusta a sus elementos en las corporaciones de seguridad para seguir controlando territorios.

"Actualmente a un policía no lo puedes contratar, agarrando a alguien de la esquina, poniéndole uniforme y dándole la pistola. Ahora hay que certificarlos y capacitarlos", sostuvo.

