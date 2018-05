Descarta el PAN pacto con el PRI para vencer a AMLO

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, aseguró que nunca pactarían con el PRI con tal de vencer a Andrés Manuel López Obrador.

Zepeda Vidales pidió a la población votar por un candidato que tenga posibilidades de ganar en los comicios del próximo 1 de julio, lo cual se reduce a dos abanderados.

"Lo digo de forma tajante", comentó en gira por Torreón sobre la negativa a pactar con el PRI. "No creemos en el pacto popular".

"Con profundo respeto lo digo, el único proyecto que puede ganarle a Andrés Manuel es la Coalición por México al Frente que encabeza Ricardo Anaya".

"Si hubiera segunda vuelta la opción sería entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel, como no hay segunda vuelta en el país, hacemos un llamados a los ciudadanos a hacerlo en los hechos. Que hagan un reconocimiento que votar por una opción distinta es una opción que no va a ganar", declaró.

Zepeda recalcó que no están buscando hacer ningún pacto de impunidad o con partidos, ni lo están ofreciendo, sino un llamado unirse a la propuesta de Anaya, incluidos militantes o simpatizantes de otros partidos.

Añadió que a cambio de votar por Ricardo Anaya, se ofrece un gobierno de respeto a las libertades, de coaliciones, que no espante a los empresarios, que combata la corrupción y que entienda, pues una sola persona no puede cambiar al país.

Zepeda desmintió que hubiera existido una reunión con empresarios que según López Obrador se realizó para pactar en su contra.

"Es un absurdo, es una idea más, como la de la mafia del poder", criticó.

Zepeda expuso que en muchos años de campaña, López Obrador no ha logrado convencer a la mayoría de los mexicanos, porque, no quieren un gobierno que rechace a la sociedad civil organizada o que a quien no piense como él lo llame corrupto.

Agregó que en sus encuestas, Andrés Manuel está 6 a 8 puntos arriba de diferencia, pero aseguró que no es nada, y que "lo vamos a alcanzar, lo vamos a rebasar y le vamos a ganar".

JA