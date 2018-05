Descarta Fepade injerencia del crimen en candidatos de Michoacán

Germán Castillo Banuet, director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, aseguró que no tiene conocimiento de injerencia del crimen organizado en los candidatos michoacanos que buscarán un cargo de elección popular en los próximos comicios.

Entrevistado en Morelia, Castillo Banuet precisó que su competencia es investigar denuncias ya presentadas, no hacer pesquisas, porque violaría preceptos constitucionales.

"No podemos ponernos a investigar a gente que no ha sido denunciada; hasta el momento, no tenemos ninguna denuncia de que algún candidato esté vinculado a grupos delictivos", recalcó el funcionario federal.

"Reafirmamos que tenemos toda la capacidad institucional, entiéndase toda la PGR, de hacer investigaciones en caso de que sean presentadas las denuncias".

Señaló que una muestra de las acciones que realizan para combatir los delitos electorales en la entidad, son los actos de investigación que realizan en Morelia, Uruapan y sus alrededores, además que la mayoría de las denuncias no tienen que ver con el proceso electoral y, por el momento, no se tiene identificado algún personaje conocido.

"Básicamente, las denuncias han sido por recoger credenciales, por condicionamiento de algún programa social, pero no en concreto sobre alguna personalidad conocida", detalló el representante de la Fepade al cuestionarle si el nombre de José Manuel Mireles aparecía como parte de una investigación.

SA