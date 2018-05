Denuncian amenazas de muerte otros cuatro candidatos en Guerrero

Tras condenar el asesinato del alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, Heriberto Huicochea Vázquez, dirigente estatal del PRI en Guerrero, dio a conocer que tres candidatos a diputados federales y un aspirante a alcalde solicitaron medidas cautelares luego de recibir amenazas de muerte.

Huicochea Vázquez dio a conocer que su candidato a legislador local por el PRI en Tierra Caliente, previo a su ejecución por presuntos integrantes del crimen organizado que operan en esa región, había recibido amenazas anónimas en el inicio del actual proceso electoral.

En entrevista, Huicochea Vázquez dijo que, pese a las amenazas, el candidato a legislador local realizaba sus actividades proselitistas de manera normal entre sus seguidores, sin guardia de policías estatales por haber solicitado licencia a su cargo de alcalde, y ante quienes denunció, antes de ser asesinado, las amenazas; sin embargo, continuó con su campaña político-electoral para formar parte de la próxima legislatura guerrerense.

El dirigente estatal del PRI, quien lamentó el crimen en contra de Abel Montúfar, dio a conocer a los candidatos a diputados federales que pidieron medidas cautelares ante amenazas recibidas, los cuales son: María de los Ángeles Salomón, por el Distrito III; Flavia García García, por el Distrito VI, y Edel Chona Morales, por el Distrito VIII, así como el aspirante a alcalde por el municipio de Teloloapan, Jesús Martínez Martínez.

Huicochea Vázquez, ante los atentados que se han dado en Guerrero en contra de aspirantes a cargos de elección popular, recomendó a sus candidatos que tengan mucho cuidado en la realización de sus campañas electorales para que no las lleven a cabo durante la noche, que no viajen en carreteras que no sean federales y eviten, incluso, lugares donde se instalen retenes de policías comunitarios.

