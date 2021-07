Delta echa atrás reapertura total de frontera con EU

La aparición de la variante Delta de COVID-19 detuvo la reapertura total de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El gobierno estadounidense determinó que su frontera terrestre con México permanecerá parcialmente cerrada hasta el 21 de agosto próximo, cuando se lleve a cabo una nueva revisión.

Esa frontera fue cerrada parcialmente el 21 de marzo de 2020, con el gobierno del entonces presidente Donald Trump, con la finalidad de evitar el crecimiento en los contagios de coronavirus.

Cada mes se lleva a cabo una revisión sobre las acciones que se realizan para detener el alza de casos y, con base en ello, el gobierno de la Unión Americana ha decidido mantener bloqueado el paso a actividades que no sean consideradas esenciales.

El gobierno mexicano, desde hace poco más de un mes, instaló una mesa de diálogo con EU para lograr que la frontera ya sea reabierta en su totalidad.

“Nosotros ya presentamos ahí diversas consideraciones, fundamentalmente que tienen que ver con el aspecto sanitario. ¿Qué nos ha venido a complicar la escena o lo que teníamos previsto? Pues la variante Delta, el crecimiento de casos en ambos países, tanto en Estados Unidos como en México, y bueno, ellos han tomado esa decisión. Por supuesto que nosotros la respetamos, cada uno toma sus decisiones”, señaló Marcelo Ebrard.

Entrevistado en la sede de la Cancillería, apostó a que, ante la evidencia de que la vacunación en México tiene buen impacto en cuanto a la disminución del número de hospitalizaciones y que las defunciones ya no son tan altas, se pueda regularizar la situación lo más pronto posible.

La propuesta mexicana de una reapertura de forma sectorizada, comentó, no se ve que se logre por ahora. México ha expuesto a la autoridad estadounidense la reapertura de la frontera, ya sea por sectores o por regiones, pero no ha tenido eco.

Indicó que se debe seguir con el trabajo para que en agosto próximo sí se logre la reapertura para todas las actividades.

“En esa mesa estamos intercambiando información de muy diverso tipo, pero principalmente de la evolución sanitaria”, agregó.

“Vamos a esperar y ojalá que con los datos que ya vamos a presentar respecto a hospitalizaciones y baja en defunciones, podamos llegar a un acuerdo, porque los dos tenemos estándares de vacunación”.

