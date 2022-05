Debanhi: Su mamá habla por primera vez tras la muerte de su hija

La madre de Debanhi, Dolores Bazaldúa, dio sus primeras declaraciones tras la muerte de su hija a través de un video de YouTube en el canal de Mario Escobar, padre de la joven.

Explicó que su ausencia ante las cámaras se debe al dolor que está sintiendo.

“Muchas personas se preguntan: ¿Dónde está la madre, por qué no quiere salir? Simplemente siento mucho dolor y no me siento en condiciones de dar entrevistas”, declaró.

La madre de Debanhi dijo que a pesar de lo que se ha dicho, ella siempre estuvo al pendiente de su hija y que solo quienes ya pasaron por ese mismo dolor la pueden comprender.

“Siempre estuve al pendiente de mi hija. Todo giraba alrededor de ella (...) estoy muy tiste, muy dolida. Ustedes no se imaginan cómo me siento. Nada más las madres, las personas que han padecido esto, son las personas que me comprenden”, comentó.

Solo busca justicia para Debanhi

Dolores señaló que luego del alcance que tuvo el caso en redes sociales, Debanhi ha sido llamada de muchas formas ahora que ya no está para defenderse.

“Ahora ella no se puede defender. Desgraciadamente, ella no está para defenderse”, lamentó.

Ante esto, advirtió que únicamente quiere justicia para su hija y que salga a la luz lo que realmente pasó con Debanhi.

“Lo único que quiero y exijo es que se aclare esto. Que salga el culpable, o los culpables”, exigió.