Dan revés a Ricardo Anaya; juez desecha su demanda contra Emilio Lozoya

Un juez federal desechó la demanda por daño moral del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, porque el asunto debe ser planteado ante un tribunal local. El juez Quinto de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México señaló que él no es autoridad competente para conocer del reclamo de Anaya contra Lozoya y ordenó notificar personalmente al panista para que tramite su demanda ante la autoridad que competa, es decir, ante un juez civil local. "Se desecha la presente demanda con el fin de que se presente ante la autoridad jurisdiccional legalmente competente y se pone a disposición de la actora con sus anexos. "Notifíquese, y personalmente a la parte actora", señaló el juez.

En su demanda Anaya reclamó que Emilio Lozoya le provocó un daño moral debido a que lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos actos de corrupción. Aunque ni Anaya ni Lozoya son funcionarios públicos federales, el panista tramitó unas diligencias preparatorias a juicio y presentó su demanda ante los juzgados civiles federales. Debido a que el problema es entre particulares que no tiene nada que ver con el ejercicio de los cargos que ostentaron alguna vez, pues los dichos de Lozoya fueron emitidos el mes pasado en su denuncia, Anaya deberá presentar nuevamente su demanda ante un tribunal local.

Los abogados de Anaya anunciaron que impugnarán la decisión porque ellos insisten en que el asunto debe ser conocido por un juez federal.

Los antecedentes

El pasado 10 de septiembre, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, informó que el pasado 1 de diciembre quedó formalmente presentada la demanda de daño moral que presentó contra el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Emilio Lozoya narró en su demanda que entregó a Ricardo Anaya 6.8 millones de pesos en pago por aprobar la reforma energética y para apoyar su posible candidatura al gobierno de Querétaro.

Ante esto el pasado 20 de agosto, los abogados de Anaya acudieron a presentar una demanda que constaba de 17 páginas y el panista posteó a través de su cuenta en la red social de Twitter: "como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. La verdad está de mi lado".

