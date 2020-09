Anaya demanda formalmente a Emilio Lozoya por daño moral

El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, informó que el pasado 1 de diciembre quedó formalmente presentada la demanda de daño moral que presentó contra el extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

"Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia"

Emilio Lozoya narró en su demanda que entregó a Ricardo Anaya 6.8 millones de pesos en pago por aprobar la reforma energética y para apoyar su posible candidatura al gobierno de Querétaro.

Ante esto, el pasado 20 de agosto, los abogados de Anaya acudieron a presentar una demanda que constaba de 17 páginas y el panista posteó a través de su cuenta en la red social de Twitter: "como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. La verdad está de mi lado".

Sin embargo, los abogados del panista precisaron que ante la presentación de la demanda del pasado 1 de septiembre, y que fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, la querella presentada el pasado 20 de agosto ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México quedó sin efectos.

Aquel 19 de agosto, Anaya Cortés calificó las acusaciones de Emilio Lozoya en su contra de haberle entregado seis millones 800 mil pesos para sus aspiraciones de ser gobernador de Querétaro, como falsas, absurdas y mentirosas.

"Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra", aseguró Anaya.

"Se suele decir que el que calla otorga: yo no callo ni otorgo. La historia se repite. Esta película ya la vi y la viví: durante el proceso electoral de 2018, en el que fui candidato a la Presidencia de la República, fui objeto de muchas calumnias miserables, y una vez que pasaron las elecciones, todas las acusaciones se vinieron abajo y fui plenamente exonerado, porque jamás cometí un delito. Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi honor y seguiré luchando para cambiar a México", aseguró.

En un comunicado, Anaya Cortés dijo que las acusaciones en su contra no solamente son falsas, sino verdaderamente absurdas, lo que no solamente le provocan repudio, sino que tal mentira no resiste el más mínimo análisis.

Anaya Cortés describe -que según Lozoya- la entrega del dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que los seis millones 800 mil pesos se entregaron en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, explica el panista queretano, en agosto del 2014 ya no era diputado, pues se separó del cargo el 6 de marzo, es decir, cinco meses antes de la supuesta entrega del dinero en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y calificó a Lozoya como corrupto y que salió muy malo para mentir.

Relató que en agosto del 2014 se encontraba en el cargo de secretario General del PAN y tampoco era precandidato a gobernador de Querétaro, y se estaba preparando para asumir la presidencia nacional panista, lo que sucedió el 30 de septiembre de ese mismo año.

"Pero además, díganme ustedes: de existir esa supuesta complicidad, ¿por qué cuando yo ya era presidente del PAN, presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de Agronitrogenados?, ¿y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de mi campaña presidencial, e incluso ofrecí procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta lógica y sensata, sencillamente porque lo declarado por Lozoya en mi contra es absolutamente falso", explicó Anaya Cortés.

Agregó que si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas, que se le castigue con todo el peso de la ley, pero acusó que el gobierno quiere utilizar este asunto, sin pruebas ni fundamento, para embarrar a todos los opositores de López Obrador.

