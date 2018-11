Dan "aventón" a migrantes en la autopista México-Querétaro

La empresa Autotransportes México-Melchor Ocampo S. A. (Ammosa) apoyó con autobuses a los migrantes que llegaron a la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro, a los que llevó gratuitamente a Tepeji del Río, Hidalgo.

"Apoyamos con 50 unidades, completamente gratis. Estamos siendo solidarios con estas personas que están pasando una situación muy difícil", aseguró Enrique Díaz Lozano, coordinador de Servicio de Ammossa.

Dijo que cada 15 minutos salió una unidad con rumbo a Tepeji de Río Hidalgo, cada una con cupo de entre 45 y 50 asientos.

Personal de Ammosa mencionó que pasado el mediodía, realizaron 27 viajes de manera gratuita, lo que equivale a mil 800 pesos por cada recorrido, pues el costo del pasaje hasta Tepeji del Río, Hidalgo, es de 60 pesos.

La Diócesis de Cuautitlán apoyó a los migrantes e instaló un módulo de atención en el sitio, donde entregaba agua, jugos y alimentos a los centroamericanos.

Migrantes señalaron que los jugos habían caducado el pasado 26 de agosto, por lo que criticaron ese tipo de ayuda que les proporcionaron. "Fui testigo de que los jugos están totalmente vencidos, muchas personas los han descubierto. Lo que queremos nosotros es que no vaya a haber en el camino algún enfermo o algo por consumir el producto vencido", dijo un migrante.

"Todavía no lo sé (si hacen daño), pero de que están vencidos consta. No deben de hacerlo, porque a la hora de consumir el producto, tal vez lo hacemos por necesidad, pero no sabemos en el camino, más adelante, qué vaya a suceder con la bebida", agregó.

Personal que atendía el módulo de la Diócesis de Cuautitlán rechazó que el producto haga daño a quienes lo tomen, ya que "no es una caducidad inmediata".

El padre Moisés Herrera, de la Diócesis de Cuautitlán, dijo: "Tenemos lo que hay, si tuviéramos mucho les daríamos gourmet".

Un migrante, cuestionado por los integrantes de la Diócesis, reconoció que agradece lo que les dan e incluso si pudieran enviarlo a Honduras no importaría que estuviera caducado.

A la caseta de Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro llegaron más de tres mil 500 integrantes de la Caravana Migrante, quienes de este punto continuaron su viaje hacia Querétaro.

