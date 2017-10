Cuestionan conducta de Anaya como dirigente del PAN

El panista Jorge Camacho, jefe de Oficina de la aspirante presidencial, Margarita Zavala, aseguró que el haber modificado los estatutos del PAN, es una raya más al tigre en la dirigencia de Ricardo Anaya, porque hay muchos elementos que están dejando en duda su administración como son las propiedades de él y su familia, la inconsistencia del panista queretano en la dirigencia y la negociación que hace en el Frente Ciudadano, irregularidades en el Padrón de Militantes del PAN y la intención de despedir a trabajadores en el CEN panista.

"Con esta denuncia que presenta Toscano queda en evidencia que hay muchas dudas en la administración de Anaya, y el INE tendrá que pronunciarse muy pronto porque sí salta que sí hay muchas dudas y también Ricardo Anaya debe tener también una respuesta rápida más allá del boletín que envió donde habla de una inconsistencia", explicó Camacho.

El ex candidato al gobierno de Guerrero, dijo que si Anaya quiere ser candidato a la Presidencia debe expresarlo abiertamente porque no puede ser él quien esté negociando como presidente del partido y como aspirante, no puede jugar los dos papeles, no puede tener las dos cachuchas es una falta grave y le pidió separarse del cargo.

"Se tendría que hacer a un lado en todos los rubros que no le favorecen a la unidad de Acción Nacional, él claramente es un aspirante a la Presidencia, no lo ha dicho pública y abiertamente, pero eso lo descalifica para estar negociando al frente del Frente, con esta denuncia que se presenta le haría mucho bien a la transparencia que saliera para que se dirimiera este asunto", dijo Camacho.

Este miércoles, se publicó que Miguel Ángel Toscano presentó una demanda en el INE contra Ricardo Anaya y su secretario General, Damián Zepeda por presuntamente haber "alterado" los estatutos del PAN para que el panista queretano se beneficiara de los recursos del partido.