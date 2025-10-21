Cuauhtémoc Blanco responde a críticas por jugar pádel en sesión legislativa

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, restó importancia a las críticas que surgieron luego de que se difundiera un video en el que aparece jugando pádel durante una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto, en la que participaba de forma semipresencial.

Al ser cuestionado en la Cámara de Diputados, el exfutbolista afirmó que, en caso de recibir una sanción, asumirá las consecuencias y pagará la multa correspondiente.

"A mí me encanta el pádel, gracias a Dios soy deportista y no nada más juego pádel, juego basquetbol. Me hice unos estudios en Médica Sur, pueden preguntar. Porque necesito hacer ejercicio.

"Porque después de nueve años estuve con la Presidencia Municipal, luego fui Gobernador de un Estado, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio. [...] y me van a poder ver siempre jugar futbol, pádel, squash [...] yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen", declaró.

Blanco Bravo siguió a distancia la sesión de este lunes en la que se aprobó la opinión favorable de la Ley Nacional de Aguas, sin embargo, durante la votación se equivocó y pidió pasar listar de asistencia en lugar de emitir su voto.

Sereno y sonriente, el diputado admitió que sí estuvo jugando pádel, pero aseguró que lo hizo horas antes de sumarse a la sesión. Aseguró que la equivocación ocurrió porque tardó en conectarse ya que no traía el teléfono que les da la Cámara para ese fin.

Explicó que utilizó su teléfono personal y no tenía señal para pasar lista a tiempo.

"No había señal, pues estaba hasta el Desierto de los Leones, entonces, yo no voy a caer en las provocaciones de ustedes y como lo dijo Monreal, pues yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen", expuso.

"¿No le ha llamado el diputado Monreal?", se le preguntó.

"No, me vine para acá a tomar asistencia y luego aquí a la comisión", declaró.

Respecto a las burlas que le hicieron sus compañeros diputados de la Comisión de Presupuesto, quienes lo exhibieron por jugar pádel y le dijeron que ni siquiera sabía que lo que estaba votando, Cuauhtémoc Blanco dijo que el priista Mario Zamora es su amigo y es muy bromista.

"Ese diputado dice que no sé qué estoy votando, yo me llevo muy bien con él, no tengo ningún problema con él, siempre ha sido así. Es muy bromista pero no pasa nada, asumo la responsabilidad de lo que pasó y nada más", concluyó.

