¿Cuándo arranca la Cuaresma 2024?

Ya faltan pocos días para que se lleve a cabo uno de los eventos más emblemáticos de la religión Católica en México, la imposición de la ceniza, con la que oficialmente comienza la Cuaresma 2024.

El Miércoles de Ceniza, cuando arranca la Cuaresma, será el próximo 14 de febrero, mientras que este periodo se extenderá hasta el Jueves Santo el día 28 de marzo.

La ACI Prensa señala que de acuerdo con la Conferencia Episcopal Española, la Cuaresma es "el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta de Pascua", y explica que es el periodo en el que se practica más la oración, la limosna y el ayuno, todo esto escuchando la Palabra de Dios, la conversión y la reconciliación.

Durante la Cuaresma, dice ACI Prensa, se debe acentuar la reflexión sobre el pecado y la penitencia; se prohíbe adornar el altar con flores, no se lee el himno de gloria en voz alta; tampoco se canta el Aleluya; se utiliza el color morado en las vestiduras sagradas, y lo más importante para los católicos de México es que no se come carne en viernes.

Según ACI Prensa, la Enciclopedia Católica indica que Cuaresma viene del latín quadragesima que significa "cuarenta días" o en un sentido más literal el "cuadragésimo día".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF