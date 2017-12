Critican que Segob aplace dar datos de feminicidios

La nueva metodología para dar a conocer la incidencia delictiva por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) fue objeto de críticas, tras postergar la publicación de las estadísticas en feminicidio.

En un comunicado, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) lamentó que, en la nueva metodología para desagregar la incidencia delictiva, "pareciera que la federación quiere proteger a los estados que no registran, combaten ni reconocen dicho ilícito".

El ONC "condena el intento de las autoridades federales por ocultar y postergar la publicación de las estadísticas de feminicidios y otros delitos relacionados con las mujeres de 2015 hasta noviembre de 2017", dijo.

Mencionó que el Secretariado Ejecutivo había anunciado la publicación de las cifras; sin embargo, no se difundió lo relacionado al feminicidio y se aplazó para el próximo mes de enero "con el argumento de que se daba cumplimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública".

"El cambio de último momento en relación con la decisión de la publicación de esas estadísticas inevitablemente invita a que se cuestione si ello se realizó para darle el tiempo a procuradurías y fiscalías generales de corregir sus datos", enfatizó.

El observatorio anunció que a principios de enero dará a conocer las cifras de todo 2017, de tal modo que se podrá confirmar que fue el año más violento en la historia moderna de México.

"Durante cuatro años, investigadores y directivos del observatorio y el secretariado realizaron un esfuerzo conjunto para elaborar esta nueva metodología para medir delitos y víctimas que permite identificar debilidades de las instituciones estatales de procuración de justicia y, por ende, claras fallas en torno a la investigación de conductas delictivas".

"No obstante, de último momento las autoridades federales le bajaron el tono y la calidad a un producto que permitía desnudar qué instituciones le han dado o no un mínimo de acceso a la justicia a las víctimas. Esto no puede ser interpretado de otra manera más que como una pésima señal sobre la consistencia de las cifras de algunos ilícitos", agregó.

DR