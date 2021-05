Critican adquisición de “sucia” refinería

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados aseguró que con la adquisición de la refinería Deer Park de Houston, Texas, México despilfarró más de mil 500 millones de dólares (MDD), de los cuales 596 millones que pagó por la mitad de la compra y otros 596 MDD, equivalente a la parte accionaria mexicana, más los adeudos e intereses que tiene esa empresa, “todo es un mal negocio, desde cualquier ángulo”.

A través de la diputada Ángeles Ayala Díaz, el bloque aseguró que el pasado 25 de mayo el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, reveló que se invirtieron 596 MDD en la compra de la refinería, que incluye el inventario de crudo y petrolíferos, estimado en 106 millones de dólares en efectivo.

Según el directivo de Pemex, la empresa productiva del Estado contaba con 49.95% de las acciones tras una asociación de 1993 con Shell, que controlaba 50.05% restante.

La legisladora panista aseguró que una vez más el Gobierno actual despilfarra el dinero de las y los mexicanos en decisiones y proyectos irresponsables que, en el corto y mediano plazo, no representan ningún tipo de beneficios para las familias y empresas de nuestro país, que en este momento de crisis lo que demandan son apoyos, fuentes de empleo y recuperar los ingresos perdidos. “Las preguntas que debemos hacernos todos son: ¿Por qué el Gobierno adquiere empresas que no son rentables? Y ¿por qué no apoyarse en los empresarios que sí saben y conocen del sector para no malgastar?”.

Ayala Díaz señaló que en esa transacción la única empresa beneficiada es Shell, porque se deshace de una refinería “sucia” y una deuda, a cambio dispondrá de 596 millones de dólares en efectivo para invertir en energías limpias.

El 26 de mayo Romero Oropeza informó que la refinería tiene una deuda cercana a 980 MDD. También se ignoró que Shell había anunciado en febrero el cierre de la planta Deer Park, porque no se podía costear y como parte de un plan para deshacerse de la mitad de sus refinerías para la transición energética.

MQ