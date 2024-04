Critican a Xóchitl Gálvez por comentario de patrimonio a los 60 años

Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, encendió las redes sociales luego de un polémico comentario que se viralizó.

"Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien büey. Con todo respeto", comentó la candidata Xóchitl Gálvez, seguido de una ronda de aplauso de sus seguidores en una conferencia brindada hoy,11 de abril, en Naucalpan, Estado de México.

El video que se compartió en redes sociales, y que se difundió con velocidad, en realidad no es más que un fragmento en el que Xóchitl Gálvez responde a Claudia Sheinbaum. Pues, en el debate presidencial del pasado domingo, la candidata de Morena criticó a Gálvez por tener una propiedad, aclarando que ella -Sheinbaum- rentaba, a lo que la candidata de Fuerza y Corazón por México respondió que quien no tiene patrimonio a los 60 años, es un "büey".

"Me reclamó -Claudia Sheinbaum- que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien büey. Con todo respeto", dijo Gálvez.

La frase de Xóchitl Gálvez, sacada de contexto por el video editado, fue mal vista por los internautas, que interpretaron el comentario como algo dicho desde el privilegio, y que no corresponde con la realidad del mexicano, pues no basta "echarle ganas" para salir adelante en un país donde predomina la clase baja, según datos del Inegi.

FS