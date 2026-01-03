El maratón Guadalupe-Reyes 2025-2026 está en su recta final. Esta tradición mexicana, que inicia el 12 de diciembre con el Día de la Virgen de Guadalupe y concluye el 6 de enero con la celebración de los Reyes Magos, es la unión de una serie de festividades religiosas y sociales que marcan el cierre del año y el inicio del siguiente.

Aunque muchas de las fechas importantes ya han pasado, todavía queda una fecha que forma parte de este periodo, caracterizado más por la convivencia y la alegría que por el rigor religioso.

¿Qué celebraciones ya pasaron del Guadalupe-Reyes?

El arranque del maratón se dio el 12 de diciembre, con las visitas a templos en honor a la Virgen de Guadalupe. Posteriormente, del 16 al 24 de diciembre, se realizaron las tradicionales posadas, nueve celebraciones que representan el peregrinar de María y José antes del nacimiento de Jesús.

Durante las posadas se acostumbra romper piñatas de siete picos, repartir aguinaldos y compartir alimentos típicos, además de convivir con familiares, amigos o compañeros de trabajo.

El 24 de diciembre, Nochebuena, marcó una de las fechas centrales, con la celebración del nacimiento de Jesús, la colocación del Niño Dios en los nacimientos, la cena de Navidad y el intercambio de regalos.

Más adelante, el 28 de diciembre, se conmemoró el Día de los Santos Inocentes, fecha que en México se asocia con bromas y la frase popular “Inocente palomita que te dejaste engañar”.

Finalmente, el 31 de diciembre, familias y amistades se reunieron para despedir el año viejo y dar la bienvenida al Año Nuevo con cenas, brindis, las tradicionales 12 uvas y rituales de buenos deseos.

¿Qué falta del maratón Guadalupe-Reyes 2025-2026?

La última gran celebración del maratón es el 6 de enero, con la llegada de los Reyes Magos. Ese día, los niños reciben regalos y las familias se reúnen para partir la tradicional rosca de Reyes, que simboliza la llegada de los reyes de Oriente al pesebre de Belén.

Quien encuentra la figura del Niño Jesús dentro de la rosca adquiere el compromiso de invitar los tamales y el champurrado el 2 de febrero, Día de la Candelaria, fecha que, aunque ya no forma parte estricta del Guadalupe-Reyes, suele considerarse su extensión simbólica.

Origen del nombre Guadalupe-Reyes

De acuerdo con UNAM Global, el término "maratón Guadalupe-Reyes" comenzó a popularizarse en la década de los años 90, cuando las autoridades del entonces Distrito Federal implementaron un operativo de seguridad para proteger a los peregrinos que acudían a la Basílica de Guadalupe y que se mantenía activo hasta el Día de Reyes.

Con el tiempo, el nombre fue adoptado por la población para referirse de manera coloquial al periodo que concentra las principales fiestas decembrinas en México.

Entonces, del maratón Guadalupe-Reyes 2025-2026 solo resta la celebración de Reyes Magos, el cierre oficial de una de las tradiciones más destacadas del calendario festivo mexicano.

