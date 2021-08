Ricardo Anaya aseguró que el fracaso de la consulta popular no fue culpa del Instituto Nacional Electoral (INE), como lo han señalado Morena y sus aliados, sino producto del hartazgo social "porque la gente ya se cansó de distractores y estupideces".

“La ley no se consulta, se aplica"

"A pesar de la propaganda gubernamental, el resultado de la consulta denota que los mexicanos no cayeron en su juego. La consulta fue un completo fracaso: sólo votó el 7%. Y no, no fue culpa del INE, la gente ya se cansó de distractores, de estupideces, y de un Presidente que sólo habla horas y horas, en vez de resolver los problemas nacionales", criticó Anaya a través de un nuevo video que difundió en sus redes sociales.

Ricardo Anaya agregó que el Presidente decidió montar "un circo tras otro" para que todos hablen de lo que él quiere, "y pasen por alto los malos resultados de este gobierno en economía, seguridad, educación y especialmente en salud".

Para Anaya, no sólo la consulta popular es un “distractor”

Destacó que entre los "distractores" del ejecutivo federal se encuentra "la rifa del avión sin avión", el desplante de no vivir en Los Pinos "para vivir en cambio en medio del lujo del Palacio Nacional", o el tiempo dedicado en las mañaneras a hablar de las "mentiras" de sus adversarios, que "es el ejemplo perfecto del burro hablando de orejas".

"El circo de ayer es otro distractor más, una consulta que costó 500 millones de pesos que se pagaron con tus impuestos, para hacernos una pregunta inteligentísima: ¿Se debe o no se debe aplicar la ley en México? La ley no se consulta, se aplica", sentenció.

Ricardo Anaya consideró que México sería muy distinto "si tuviéramos un gobierno que, en lugar de dividirnos, nos hubiera unido para trabajar juntos".

"Yo creo que ese México aún es posible. Un México de unidad y trabajo, sin distractores, sin ocurrencias. Un México próspero en el que todos podamos vivir en paz", concluyó.

